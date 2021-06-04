16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК будет сотрудничать с группой SELDON в сфере цифровой экономики

Читали 12

Страховой Дом ВСК и один из крупнейших российских разработчиков IT-сервисов для бизнеса и госструктур ГК SELDON заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк и президент ГК SELDON Илия Димитров приняли участие в церемонии подписания соглашения на полях Петербургского международного экономического форума.

Согласно документу, стороны договорились о сотрудничестве по вопросам цифровизации портфеля страховых продуктов ВСК, а также интеграции страховых решений в проекты ГК SELDON.

ВСК обеспечит качественной страховой защитой и сопровождением клиентов ГК SELDON, окажет консультационную и информационную поддержку в сфере страхования в рамках имеющихся у ВСК компетенций и экспертизы.

ГК SELDON займется продвижением разработанных в партнерстве с ВСК продуктов в сфере цифровой экономики. Кроме того, адаптированные и трансформированные технологии и продукты ГК SELDON будут внедрены в ВСК.

"Соглашение с группой компаний SELDON является продолжением стратегии ВСК по внедрению цифровых технологий во внутренние и внешние процессы компании. Эффективная интеграция искусственного интеллекта, машинного обучения, роботизация процессов возможны только в диалоге с лидерами информационных технологий. Сотрудничество, несомненно, способствует созданию современных и удобных продуктов для клиентов и партнеров", — прокомментировал подписанное соглашение Сергей Цикалюк.

По словам Илии Димитрова, до недавнего времени у игроков страхового рынка не было возможности получать все необходимые данные в агрегированном виде. "С помощью цифровых сервисов страховщик вместо поиска информации сможет сосредоточиться на аналитике и прогнозировании. Обработка Big Data и машинный анализ естественного языка не только помогут учесть все полученные в прошлом данные, но и позволят принимать решения на основе точного прогноза, по сути — из будущего. Реализация такой модели в сфере страхования может вывести отрасль на качественно новый уровень", — отметил президент ГК SELDON Илия Димитров.

Версия для печати

Новости

Назад. 04 июня 2021
ВСК будет сотрудничать с группой SELDON в сфере цифровой экономики
"Вместе в цифровое будущее": в Поволжье определены победители регионального этапа конкурса журналистов
"ВымпелКом", "МегаФон" и "Ростелеком" объединяют усилия для расчистки радиочастот под сети 5G
Петр Фрадков: ПСБ финансирует гражданские проекты ОПК на сумму более 260 млрд рублей
"Ростелеком" и "Росгеология" будут вместе развивать цифровую экономику

В России и мире

"Обход Тольятти" имеет особое значение для всей Евразии

Строительство обхода Тольятти власти Самарской области доверили строительно-инвестиционному холдингу "Автобан". Решение было принято потому, что у холдинга уже имеется богатый опыт реализации проектов международного масштаба, таких как ЦКАД-3 и ЦКАД-4. К тому же "Автобан" — один из наиболее опытных игроков на рынке государственно-частного партнерства: успешно привлекая в высокобюджетные проекты "длинные" деньги, компания является надежным концессионером и соинвестором.

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Культура и стиль

Буккроссинг: книговорот добра в природе

"Весь мир — библиотека!" — так звучит лозунг буккроссинга — движения, объединяющего людей разных стран. Мы расскажем вам, как можно продлить жизнь старым книгам, чтобы они оказались не в гараже или на свалке, а в руках нового читателя.

Самарская художница: "В Интернете талантов не меньше, чем в галереях"

Сегодня благодаря социальным сетям продвигать свое творчество стало намного проще. С каждым годом набирают популярность арты и рисунки, выставленные в интернет. Так, группа Вконтакте юной художницы из Самары насчитывает 1,6 тысяч человек. Арина поделились с нами, как пришла идея создания своего паблика, чем она вдохновляется и какие дальнейшие планы девушка хочет воплотить в жизнь.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Чапаевск примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

До первого июня 7 заявок городов-участников отправятся на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Примут участие со своими проектами: Чапаевск, Сызрань, Похвистнево, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Отрадный, Жигулевск. Чапаевск разработал проект благоустройства парка им. Чапаева и Комсомольской площади, который по идее архитекторов позволит создать единые рекреационный каркас города.

На ул. Куйбышева установят 72 фонаря

В Самаре на ул. Куйбышева заменят 72 фонаря. В настоящее время постепенно выполняется демонтаж старых металлических опор, после чего идет установка новых фонарей — они монтируются на металлические опоры с декоративными элементами из чугунного литья, пишет "Волга Ньюс".

Он и она