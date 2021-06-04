"Вместе в цифровое будущее": в Поволжье определены победители регионального этапа конкурса журналистов

04.06.2021 14:02 Читали 12

"Ростелеком" подвел итоги регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее" в Приволжском федеральном округе. В этом году конкурс для региональных журналистов и блогеров, освещающих темы новых технологий, инновационных разработок в ИТ-сфере и телекоммуникациях, проводился десятый раз в партнерстве с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО "Шнейдер Электрик" (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и Группой "Интерфакс".

Победителями и призерами признаны

в номинации "Печатная пресса":

Валерий Браун (Нижегородская область, деловой журнал National Business, работа Как открывали глаза компьютерам), Ольга Туманская (Республика Татарстан, общественно-политический журнал "Татарстан", работа Счастье из будущего), Олеся Бондаревская (Республика Татарстан, общественно-политический журнал "Татарстан", работа Беспилотник вызывали?);

в номинации "Радио и ТВ":

в номинации "Интернет-СМИ":

в номинации "Социальные медиа":

Из 482 работ, присланных на конкурс журналистами и блогерами из Поволжья, наивысший балл — 9,17 из 10 — заслужила работа Валерия Брауна.

Валерий Браун, главный редактор журнала National Business, Нижний Новгород:

"В конкурсе "Вместе в цифровое будущее" я принимаю участие не первый год. Не скрою, мне приятно, что жюри конкурса в этом году отметило мою статью "Как открывали глаза компьютерам". Я писал ее с особым удовольствием, поскольку это статья не только про технологии, но и про очень увлеченных и креативных людей. Все они мои земляки, нижегородцы. Все окончили радиофизический факультет Нижегородского университета имени Лобачевского. Они разработали важнейшие для человечества технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Их разработки использованы более чем в 4 миллиардах устройств по всему миру. Для написания материала нужно было взять интервью у шестерых респондентов, один из которых живет и работает в США, другой — в Китае, еще один — в Сингапуре. Несколько лет назад провести онлайн-интервью не представлялось возможным. Сейчас же попросту мы пообщались несколько часов во время видеоконференции. Поэтому я хочу поблагодарить всех причастных к созданию нашего цифрового настоящего".

Дмитрий Сыров, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком":

"Дружескими встречами по всему Поволжью традиционно завершается региональный этап ежегодного конкурса "Ростелекома" "Вместе в цифровое будущее". Мы говорим слова искренней благодарности каждому за интерес к новым технологиям и умение писать просто и доступно о сложном, ориентируясь на людей. В этом году в проекте приняло рекордное количество участников из ПФО — 243! Надеюсь в следующем году с компанией вместе в цифровое будущее отправятся еще больше журналистов и блогеров".

Наибольшее количество материалов представили на конкурс журналисты из Татарстана, Нижнего Новгорода, Самары и Ижевска. Традиционно самой популярной остается номинация "Интернет-СМИ" — 184 работы.

Итоги федерального этапа конкурса будут подведены в начале июня. Победители конкурса отправятся на остров Сахалин, который активно развивается как цифровой регион.

Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт конкурса smi.rt.