ПСБ совместно с компаниями "Ингосстрах", "Ингосстрах-жизнь" и Европейской юридической службой предложил сервис "Страхование и защита" в мобильном банке

03.06.2021 10:44 Читали 10

В новом разделе мобильного банка "Страхование и защита" клиентам ПСБ доступны услуги по страхованию имущества, жизни и здоровья от несчастных случаев, а также сервис дистанционной юридической помощи "Юрист 24", предоставленные партнерами банка.

Программа страхования имущества позволяет застраховать квартиру или дом, внутреннюю отделку и инженерное оборудование, конструктивные элементы (для дома), движимое имущество, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами.

Сервис "Юрист 24" обеспечивает юридическую поддержку по всем областям российского права и дает возможность круглосуточно получать консультации по телефону и электронной почте, в том числе — по составлению юридических документов и сопровождению переговоров.

Клиент банка может оформить любой из продуктов за считанные минуты в мобильном приложении — как для себя, так и для своих близких. После покупки сертификата в личном кабинете появится подробная информация о приобретенной услуге, контакты партнеров для оперативного получения консультации.

"Сегодня разнообразие и качество дополнительных нефинансовых сервисов, которое предлагают банки, дают клиентам возможность значительно сэкономить время на поиске решений через сторонние компании. Наше новое совместное приложение "Страхование и защита" позволяет дистанционно за считанные минуты рассчитать стоимость оптимального страхового покрытия с учетом образа жизни каждого клиента. Понимая, что немногие могут позволить себе правовое сопровождение от квалифицированных юристов на постоянной основе, мы также предложили сервис "Юрист 24", который делает юридические услуги доступнее в любом удобном для клиента формате", — отмечает директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Юлия Михайловская.

"Возможность получить комплекс финансовых и страховых услуг в режиме "одного окна" сегодня является одной из основных тенденций цифровой трансформации страхования жизни. Переход к дистанционному оформлению страховых программ не только существенно упрощает процедуру оформления полиса, но и обеспечивает клиенту более привлекательные тарифы для онлайн-продуктов", — комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.