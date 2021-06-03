Фестиваль Волгафест-2021 стартует 7 июня и продлится две недели, до 20 числа. Организаторы обещают гостям праздника фееричное шоу, увлекательные мастер-классы и лектории, концерты самарских музыкантов и многое другое. Мероприятия будут проходить каждый вечер на 2-ой очереди набережной, а по выходным фестиваль будет радовать самарцев с самого утра и до позднего вечера.
В Самаре начали подготовку набережной к Волгафесту-2021
В Самаре стартовали подготовительные работы к масштабному фестивалю набережных Волгафест-2021.