Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать работу по обеспечению безопасности школ

27.05.2021 12:23 Читали 18

В четверг, 27 мая, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание региональной антитеррористической комиссии. Члены кабмина, руководители муниципалитетов и силовых структур обсудили «болевые точки» в системе безопасности учреждений образования и пути их устранения. Напомним, задачу комплексно проанализировать ситуацию и выработать план дополнительных действий для повышения уровня защищенности образовательных организаций поставил Дмитрий Азаров.

В последние годы в Самарской области многое сделано для укрепления учреждений образования. К примеру, завершено оснащение зданий образовательных учреждений системами автоматической передачи сигнала о пожаре на центральный узел связи областного подразделения ГУ МЧС, «тревожными кнопками», арочными и ручными металлодетекторами. Но последние события, произошедшие в Казани и Перми, показывают, что вопросам безопасности детей и педагогических коллективов стоит уделять повышенное внимание.

«Ни в коем случае здесь нельзя останавливаться на достигнутом и снижать бдительность, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. – Наша задача – предупреждать возможные угрозы террористического характера, оперативно реагировать на все тревожные сигналы, внештатные ситуации, работать на упреждение, конечно, продолжать системную работу по техническому оснащению. Дети, их родители, учителя должны чувствовать себя в полной безопасности».

Глава региона подчеркнул: внимание стоит уделять не только техническому оснащению учреждений, но и психологическому состоянию детей, нарастить работу по выявлению причин, толкающих подростов на противоправные действия.

«Трагические события в Казани заставили нас всех еще раз почувствовать личную ответственность. Мы вместе со всеми жителями страны переживаем эту трагедию, вновь и вновь обращаем свое внимание к вопросам безопасности, – отметил Дмитрий Азаров. – Коллеги, обстановка требует объединения усилий муниципальной, региональной власти, правоохранителей, педагогов, родителей, всего нашего общества для того, чтобы мы смогли сберечь жизни и здоровье наших детей, оградить их от пагубных влияний».

При работе в этом направлении Глава региона поставил задачу тщательным образом подходить к информированию и мониторингу в СМИ и социальных сетях: неверная подача информации может подталкивать психически уязвимых людей к новым опасным для общества деяниям. Возрастает роль социальных и психологических служб, телефонов доверия и профилактики при работе с неблагополучными семьями и «трудными» детьми.

«Нам предстоит сегодня обстоятельно разобрать все аспекты этой сложнейшей темы. Понять, что мы еще можем сделать, чтобы повысить эффективность, в какой части подкорректировать нашу работу, чтобы добиться результата», – обратился к членам комиссии Глава региона.

Подробнее о том, что уже сделано для обеспечения безопасности в образовательных организациях, и о том, что еще предстоит выполнить, доложил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Министр отметил, что помимо оснащения «тревожными кнопками», металлодетекторами, системами противопожарной безопасности на финишную прямую выходит оборудование организаций видеонаблюдением.

«В 2019 году системами видеонаблюдения оснащены 140 объектов, в 2020 – 33. До 1 августа 2021 года системами будут оснащены еще 136 объектов. Таким образом, мы получим 100% обеспеченность видеонаблюдением учреждений 1-3 категории опасности», – сказал Виктор Акопьян.

Кроме того, в текущем и следующем году планируется оснастить абсолютно все учреждения образования системами оповещения об эвакуации, дооснастить 53 объекта системами контроля и управления доступом, провести ремонт, либо замену ограждений по периметру учреждений, уличного освещения, оборудовать посты охраны там, где эта работа не проведена.

«Дмитрий Игоревич, докладываю, что по вашему поручению и ректоры вузов провели внеплановое комплексное обследование на предмет безопасности. Результаты показали, что объекты высшего образования оборудованы техническими средствами комплексной безопасности, но по ряду объектов необходимо провести работу по дооснащению. Ректоры приступили к выполнению задачи», – доложим министр.

Дмитрий Азаров поручил не растягивать работу по техническому дооснащению учреждений и провести их в каникулярный период в полном объеме. Активизироваться здесь должны в первую очередь муниципалитеты, в чьем ведении находится большая часть школ, детских садов, учреждений дополнительного образования.

«Проведена системная работа вместе с правоохранительными органами по выявлению проблемных участков. Теперь надо определиться поэтапно, что по максимуму мы можем сделать в текущем году, особенно в летний период», – поставил задачу Глава региона.

Также Дмитрий Азаров поднял вопрос о проведении внеплановых тренировок в образовательных организациях, которые позволят охранным организациям отработать план действий в случаях внештатных ситуаций.

«На регулярной основе такие тренировки проводятся и будут проводиться, но в преддверии нового учебного года необходимо провести их дополнительно, – акцентировал внимание Глава региона. – Виктор Альбертович, необходимо отдельно прописать план по тренировкам при подготовке к новому учебному году. Совместно с Росгвардией, ГУ МВД, отработайте возможность до 1 сентября такие тренировки провести во всех школах в обязательном порядке».

Все поручения и предложения, высказанные на антитеррористической комиссии, занесены в протокол, а их исполнение поставлено на контроль.