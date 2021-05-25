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Чапаевск примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

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До первого июня 7 заявок городов-участников отправятся на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Примут участие со своими проектами: Чапаевск, Сызрань, Похвистнево, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Отрадный, Жигулевск. Чапаевск разработал проект благоустройства парка им. Чапаева и Комсомольской площади, который по идее архитекторов позволит создать единые рекреационный каркас города.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечает, что одним из важных условий реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» — это широкое вовлечение граждан в обсуждение, какую конкретно территорию необходимо привести в порядок в том или ином населенных пунктах, а затем публичное обсуждение проектов благоустройства, чтобы жители оставались довольны полученным результатом. «Все работы должны вестись по инициативе самих людей», — подчеркивает Глава региона.

Учтя все пожелания жителей, исходя из дизайн-проекта, пространство парка имени Чапаева будет поделено на несколько функциональных зон для семей с детьми, спортсменов, старшего поколения, молодежи, обозначены точки для предпринимателей. Не забыты информационные и исторические стенды, расположенные рядом с храмом Сергия Радонежского. Планируется обустроить удобную и стильную зону размещения кафе, где чапаевцы и гости города смогут перекусить в комфорте. Обновленная сцена на площади будет выполнена в интересной и притягивающей взгляд архитектурной форме. В ночное время в парке будет предусмотрено освещение. В целях безопасности территория парка будет находиться под видеонаблюдением, появится здесь и кнопка вызова полиции.

Чапаевцы верят в победу их дизайн-проекта на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и хотят увидеть обновленным свой любимый парк. «Проект изучили внимательно, очень понравился, хотелось бы чтобы его реализовали. В нем учтены интересы жителей всех возрастных групп. Радует, что появится место, где можно будет выпить чашечку кофе», — жительница Чапаевска отмечает Кристина Вотолина.

И это вполне возможно, как получилось в Октябрьске, Кинеле, Сызрани, Жигулевске и Отрадном. Еще три проекта-победителя конкурса – Парк поколений в Октябрьске, Парк на озере Крымское в Кинеле, Парк «Молодежный» в Нефтегорске, – сейчас находятся в стадии реализации.

«Вовлечение жителей в процесс разработки проекта — главный критерий успеха во всероссийском конкурсе. В обсуждении участвовали горожане всех категорий, проявили свою позицию. Так было выбрано рабочее название проекта: «Чапаевск — город, объединяющий людей», ведь, действительно, о будущем выбранного парка заботятся многие», – поделился специалист регионального центра компетенций и директор Самарского регионального отделения Общероссийской организации «Городские реновации» Вячеслав Рябцов.

Напомним, что Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Конкурс впервые состоялся в 2018 году. За это время 8 проектов, представленных городами Самарской области, стали победителями.

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