Ценой собственной жизни мужчина спас из воды женщину и ребенка

21.05.2021 10:56 Читали 14

19 мая на берегу Волги около села Подстепки Ставропольского района было много отдыхающих с детьми. Линия берега в этом месте образует залив. Периодические перепады уровня воды сопровождаются сильным затяжным течением.

В какой-то момент оно потащило девочку на глубину. Мама девочки попыталась спасти ребенка. Мужчина, находившийся рядом, не теряя времени, поспешил им на помощь. Ему удалось вытолкнуть из водоворота девочку и ее мать, но выбраться самому не хватило сил. Мужчина скрылся под водой. Очевидцы происшествия вызвали спасателей. В 15.15 для проведения поисковых работ был направлен Поисково-спасательный отряд города Тольятти. Больше трех часов водолазы обследовали дно залива. Мутная вода и сильное течение осложняли поиски. В 19.30 утонувшего обнаружили на глубине трех метров и доставили до береговой линии.