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ПСБ в первом квартале 2021 года нарастил чистую прибыль до 8,3 млрд рублей по МСФО

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Чистая прибыль ПСБ по МСФО в 1 квартале 2021 года составила 8,3 млрд рублей, что на 18% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

"ПСБ демонстрирует сильную динамику прибыли. Активы увеличились на 12% за первый квартал и почти на 40% — год к году и обеспечивают банку стабильный рост процентного и комиссионного дохода, что отражается в повышении рентабельности капитала — до 13,3% в 1 квартале 2021 года. Активный рост сопровождается тщательным контролем рисков — банк поддерживает высокое качество кредитного портфеля, что позволило в 1 квартале снизить расходы на резервирование более чем на 70% год к году", — прокомментировал главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов.

Чистый процентный доход в 1 квартале 2021 года увеличился на 33% год к году и составил 20,8 млрд рублей. Процентные доходы выросли на 3% год к году — до 40,9 млрд рублей, а процентные расходы сократились на 16% год к году — до 20,1 млрд руб.

Чистая процентная маржа осталась на уровне 1 квартала 2020 г. и составила 2,7% в отчетном периоде.

Чистый комиссионный доход в 1 квартале 2021 года увеличился на 31% год к году — до 7 млрд рублей. Драйверами послужило банкострахование (рост более чем в 2,5 раза), а также рост документарных операций (+35%) и расчетно-кассовое обслуживание (+12%). 

Операционный доход увеличился на 37% год к году* и составил 25,6 млрд рублей, что обусловлено существенным ростом объемов бизнеса. Соотношение операционных расходов к операционному доходу составило 52%.

Общая сумма расходов на резервы сократилась на 72% г/г и составила 1,7 млрд руб. Соотношение расходов на резервы к средним активам снизилось с 1,1% в 1 квартале 2020 года до 0,2% в 1 квартале 2021 года.

Активы банка с начала года увеличились на 12% — до 3,1 трлн рублей по состоянию на 1 апреля 2021 года (2020 год: 2,8 трлн рублей).

Портфель ценных бумаг в 1 квартале 2021 года увеличился на 9% и составил 851 млрд рублей (2020 год: 779 млрд рублей). При этом доля ценных бумаг на балансе банка сохранилась на уровне 28%. По состоянию на 1 апреля 2021 г. доля государственных ценных бумаг в портфеле составила 87% (2020 год: 84%).

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, составил 1 431 млрд рублей по состоянию на 1 апреля 2021 года. Корпоративный кредитный портфель составил 962 млрд рублей, портфель кредитов МСБ — 136 млрд рублей, розничный портфель — 333 млрд рублей. МСБ демонстрирует рост на 4% в первом квартале 2021 года**. В розничном кредитовании главным драйвером 7%-го роста в 1 квартале 2021 года стало потребительское кредитование.

Доля обесцененных кредитов (этап 3 МСФО), за вычетом резерва под обесценение, сократилась за отчетный квартал с 3,2% до 2,9%. Коэффициент покрытия обесцененных кредитов резервами увеличился с начала года с 92% до 95% на 1 апреля 2021 года.

Средства на счетах клиентов в отчетном периоде увеличились на 12% — до 2 410 млрд рублей. Прирост средств до востребования опережал темпы роста срочного привлечения, что позволило увеличить долю текущих счетов и депозитов до востребования в средствах клиентов с 41% до 43% в 1 квартале 2021 года. Объем средств на счетах корпоративных клиентов*** составил 1 560 млрд рублей, объем средств клиентов МСБ — 349 млрд рублей, а объем средств розничных клиентов — 501 млрд рублей.

Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель III, на 1 апреля 2021 года составил 313 млрд рублей (2020: 305 млрд рублей), увеличившись на 3% за счет полученной за отчетный период прибыли. Капитал 1 уровня по Базель III увеличился на 27 млрд рублей до 272 млрд рублей за счет перевода в статус бессрочного субординированного депозита от Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", полученного Роскосмосбанком в рамках реализации плана финансового оздоровления.

Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО выполняется с большим запасом и на 1 апреля 2021 года составил 13,9% (при минимальном требовании 8%); коэффициент достаточности основного капитала — 12,1% (при минимальном требовании 6%), и базового капитала –10,9% (при минимальном требовании 4,5%).

* — Без учета единовременного дохода, полученного в 1 квартале 2020 года.
** — Без учета проведенной переклассификации портфеля МСБ объемом порядка 45 млрд рублей. В связи с предусмотренными законодательством РФ условиями одной из госпрограмм поддержки предпринимателей, соответствующие кредиты МСБ были переведены в состав прочих финансовых активов в виде дебиторской задолженности Минэкономразвития РФ.
*** — В корпоративные счета для целей пресс-релиза включены все остатки средств, кроме МСБ и розничных клиентов.

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Новости

Назад. 20 мая 2021
ПСБ в первом квартале 2021 года нарастил чистую прибыль до 8,3 млрд рублей по МСФО

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