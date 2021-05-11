Трансляция парада Победы в Самаре прошла при содействии "Ростелекома"

11.05.2021 17:09 Читали 10

"Ростелеком" организовал каналы связи для прямой телевизионной трансляции Парада Победы с площади имени Куйбышева в Самаре. Провайдер подключил к сети семь больших демонстрационных экранов. Наблюдать за торжественным событием в честь всенародного праздника могли тысячи самарцев.

Трансляцию праздничного шествия и главного парада страны в Москве "Ростелеком" проводил совместно с Самарским областным радиотелевизионным передающим центром. Для обеспечения надежности сигнала использовались резервные каналы и спутниковая связь.

"Накануне праздника мы провели техническую проверку всего комплекса оборудования. Благодаря тщательной подготовке трансляция парада Победы прошла без сбоев", - рассказал Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком".

Вечером на всех демонстрационных экранах, установленных на главных площадях города, можно было увидеть концерт в честь победителей и праздничный салют, завершивший торжественные мероприятия в День Победы.