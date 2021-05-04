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ВСК выступила страховым партнером фестиваля бега Rosa Run

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ВСК выступила официальным страховым партнером международного фестиваля бега Rosa Run, который прошел с 1 по 4 мая на горном курорте Роза Хутор.

При регистрации на выбранную гонку спортсменам было доступно оформление страхования от несчастных случаев. Полис можно приобрести на время соревнований или на год.

"Неотъемлемая часть проведения любых соревнований — безопасность участников. Надежная страховая защита покрывает самые распространенные риски при занятиях спортом. Полис поможет в непредвиденных ситуациях и снизит финансовую нагрузку на спортсменов при несчастном случае. Выплаты составляют до 500 тыс. рублей. Страховка от ВСК позволяет сделать пребывание спортсменов на соревнованиях комфортным", — сказала Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК.

"Безопасность каждого спортсмена — приоритет для нас, как для организаторов фестиваля. Нам важно, чтобы каждый участник чувствовал себя защищенным на нашем мероприятии. Именно поэтому партнерство с ВСК несет для нас огромную ценность. Компания предлагает выгодные условия для участников, поэтому процент покупки страховок ВСК достаточно высокий. Надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться еще долгие годы" — директор фестиваля бега ROSA RUN Андрей Кавун.

Для спортсменов и их близких по партнерскому промокоду IRONSTAR в мобильном приложении "ВСК страхование" или интернет-магазине можно купить полис каско, программу антиклещ, страховку на время путешествий, защитить свое имущество с выгодой до 20%.

Для того чтобы воспользоваться преимуществом, необходимо просто зайти на сайт ironstar.vsk.ru или в мобильное приложение "ВСК страхование", ввести промокод и выбрать необходимый страховой полис.

В фестивале также приняла участие сборная команда ВСК, которая регулярно выступает в соревнованиях по различным видам спорта.

Для участников фестиваля Rosa Run были предусмотрены различные виды гонок. Спортсмены могли состязаться в забеге "Вертикальный километр" на вершину горы Роза пик протяженностью 7 километров, командном забеге с заданиями на дистанцию до 10 км, принять участие в гонке на 1,2 км в красочных костюмах, в которых можно ползти, идти, бежать, лететь и скакать вприпрыжку, главное — весело и непринужденно достичь финиша.

Еще один вид забега предназначен специально для новичков — предстояло преодолеть 8 км по зеленной горнолыжной трассе снизу вверх. Продвинутые любители спорта смогли участвовать в забеге на 26 километров по красной трассе, которую отличают более сложные маршруты и крутые спуски. В том числе организованы мероприятия для детей.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: "ruAA" — по версии рейтингового агентства "Эксперт РА", АА (RU) — по версии АКРА и "BB" — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — vsk.ru.

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Назад. 04 мая 2021
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