"Крылья Советов" прокомментировали возможный приход Гинера и Бабаева

30.04.2021 15:36 Читали 19

Акционеры АО "ПФК "Крылья Советов" не получали предложений о продаже доли самарского клуба президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру, пишет sport-interfax.ru.

В пресс-службе правительства Самарской области изданию сообщили, что предложений продажи доли собственности в клубе региональному правительству не поступало. Также не было подобных обращений и к другому акционеру и члену совета директоров клуба Пашкову.

"Ко мне предложений не поступало <…> Думаю, это "утка", — сказал Пашков.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что летом в руководство самарского клуба могут прийти президент ЦСКА Евгений Гинер, а также генеральный директор московского клуба Роман Бабаев. Причиной тому называется возможная потеря влияния топ-менеджеров после перехода ЦСКА к ВЭБ.РФ.