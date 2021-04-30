30.04.2021 08:31 Читали 10

29 апреля, в Международный день танца, жители Самарской области принимают участие во Всероссийской акции «Культурный хоровод», инициированной Министерством культуры России. Центральной темой «Культурного хоровода» стал массовый танец, организованный по принципу хоровода, с использованием элементов традиционной национальной атрибутики, народных музыкальных инструментов и народных костюмов. В большой хоровод встали участники разных возрастов. Среди них – лауреаты творческих конкурсов, члены самодеятельных хореографических коллективов, ансамблей, отдельные исполнители, представляющие хореографическое искусство Самарского региона.

Для Самарской области тема культуры особенна. С 2018 года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по решению Президента России Владимира Путина возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Культура». За два с лишним года комиссия стала площадкой для выработки совместных решений органов федеральной, региональной и местной власти по самым острым «культурным» вопросам. Благодаря активности региональных властей и лично Главы Самарского региона был принят ряд беспрецедентных решений, благодаря которым регион сможет побороться за звание культурной столицы Поволжья. Закономерно, что и все знаковые культурные события региона находится под пристальным вниманием Главы Самарской области.

Региональным координатором акции выступило ГБУК «Агентство социокультурных технологий». Центральной площадкой её проведения стал Сельский Дом культуры с. Дубовый Умет КДЦ «Тандем» Волжского района (ул.Советская, д.111). Главное действие проходит на площади перед культурно-досуговым центром.

В большинстве регионов нашей страны концерты организованы на базе новых и капитально отремонтированных ДК, которые переживают второе рождение благодаря Национальному проекту «Культура». И Самарская область – не исключение: красочное действо продолжится в зале культурно-досугового центра «Тандем», отремонтированного в рамках нацпроекта.

Грандиозному гала-концерту будет предшествовать церемония награждения лауреатов Межмуниципального конкурса-фестиваля хореографического творчества «Хрустальный башмачок», который был организован при информационной поддержке министерства культуры Самарской области в рамках реализации на территории нашего региона общественного творческого проекта «Культурное сердце России» по направлению «Культура рядом».

Принять участие во Всероссийской акции «Культурный хоровод» решили и творческие коллективы города Кинель. Неожиданно позитивно началось утро 29 апреля для жителей Самарской области, которые смотрели эфир «Утро России» на телеканале «Россия 1». С призывом «Танцуют все!» ведущие прямого эфира объявили сюжет о Всероссийской акции «Культурный хоровод». И вот на экране кадры, на которых центральная площадь города Кинеля, и художественный руководитель дает последние наставления своим подопечным: «И улыбочки. Ваши красивые лица, яркие, показываем!». Более полувека Дом культуры Кинеля является настоящим центом притяжения для жителей района и сегодня он обретает новую жизнь: полностью отремонтирована крыша, сделана реконструкция подвальных помещений, заменены окна, отремонтирована входная часть. Зарядиться позитивными эмоциями и посмотреть на похорошевший Дом культуры и на генеральную репетицию кинельских участников Всероссийской акции «Культурный хоровод» можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/JWM9nF8YYvPh1Q.

Напомним, что всего в 2020 году в рамках Национального проекта «Культура» были проведены капитальный ремонт или реконструкция 11 домов культуры в сельских районах Самарской области. На 2021 год определены еще 13 объектов культуры (из них 10 находятся в сельской местности), в том числе в Нефтегорском, Шигонском, Хворостянском, Красноармейском районах.

Всероссийскую акцию активно поддерживают многие жители Самарской области: в городах и районах нашей губернии проходят веселые хороводы, танцевальные флешмобы и другие мероприятия с участием фольклорных и хореографических коллективов. Фото и видео массовых танцев будут размещены в социальных сетях с хэштегами акции:

#культурныйхоровод_63

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Подробная информация для СМИ:

ГБУК «Агентство социокультурных технологий»

(846)3312382

www.ast63.ru