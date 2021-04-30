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300-тысячный житель региона сделал прививку от новой коронавирусной инфекции

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Екатерина Кравченко стала 300-тысячным жителем Самарской области, которая сделала прививку от COVID-19. Сегодня она прошла вакцинацию в Самарской городской поликлинике №4.

«В такой сложной обстановке, когда многие из моих знакомых перенесли COVID-19 или недавно заболели, хочется привиться, чтобы не заболеть и не заразить других людей, чтобы обезопасить и себя, и своих близких, — рассказала она.  — Я работаю в органах опеки Самары, к нам приходит много граждан на прием, в том числе по вопросам, связанным с детьми, и чтобы не заразить своих посетителей, необходимо пройти вакцинацию, что я и сделала».

Заместитель главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники №4 Светлана Обухова отметила, что лечебное учреждение организовало работу трех прививочных кабинетов по адресам:
ул. Физкультурная, 122, ул. Ученическая, 117, ул. Ташкентская, 192. Желающих привиться принимают с 8 утра до 20 часов вечера во все дни недели, выходные и праздники.

«В среднем в день в нашей поликлинике прививается от 200 до 300 человек, —  рассказала Светлана Вячеславовна. — На данный момент первым компонентом вакцины привито 6,8 тысячи человек, закончили вакцинацию почти 4 тысячи человек. Вакцинация осуществляется всеми тремя вакцинами отечественного производства. Около 50% вакцинированных – граждане старше 60 лет. Активно прививаются люди с хроническими заболеваниями —  сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, болезнями органов дыхания.  За весь период вакцинации никаких неблагоприятных эффектов, кроме небольшого повышения температуры после прививки, не было».

Напоминаем, для удобства жителей работают круглосуточные прививочные кабинеты. В Самаре — на базе городской больницы №4 по адресу улица Мичурина, 125, в Тольятти — на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе, 5.

В период майских выходных с 1 по 10 мая мобильные прививочные пункты будут работать с 11.00 до 18.00 в Самаре в Парке Гагарина, Загородном парке и на набережной (рядом с ЦСК ВВС).

Кроме того, по графику будут работать передвижные  прививочные  пункты в Самаре  возле крупных торговых центров в пятницу с 14.00 до 19.00 и в субботу и воскресенье с 11.00 до 18.00:

у ТЦ «Мега» (парковка у центрального входа),

у ТЦ «Космопорт» (парковка у входа в магазин «Спортмастер»),

у ТЦ «Амбар» (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE).

Также в торговом центре «Аврора» в Самаре организован стационарный прививочный кабинет, который будет принимать всех желающих  с 30 апреля  по 10 мая с 11.00 до 18.00  (3 корпус, 1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price).

Мобильные медицинские комплексы будут проводить вакцинацию населения и в дачных массивах по графику в Ставропольском, Кинельском районах и Чапаевске.

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Назад. 30 апреля 2021
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