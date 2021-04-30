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В Самаре презентовали технологии дополненной реальности в производстве

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Российская компания "АР Софт" — пионер по внедрению технологии дополненной реальности в реальные бизнес-процессы, 15 апреля 2021 г. провела презентацию своих последних технических разработок в Самаре.

Оценить технологии, не имеющие аналогов на отечественном рынке, была возможность у профессиональной публики, среди которой оказались представители ведущих вузов города (Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева, Самарский государственный экономический университет), энергетических предприятий, нефтегазовых и строительных компаний (ООО "Газпром проектирование", АО "Самаранефтехимпроект" (ПАО "НК "Роснефть"), ОАО "Завод Продмаш", ООО "Газпромнефть-Заполярье", ООО ИК "Сибинтек", ООО "РН-БашНИПИНефть", "Самарагипротрубопровод", АО "Самара-Волгоэлектромонтаж" и др.).

Мероприятие в Самаре открыло цикл презентаций, которые планируются также в Казани, Санкт-Петербурге и Сочи.

Собравшимся рассказали об особенностях и наглядно продемонстрировали преимущества таких программ, как AR TRAYS DESIGNER, AR MOBILE и VR BUILD MANAGER. По ходу мероприятия гостям представилась возможность собственнолично испытать каждую из программ, оценить их функционал и проверить удобство использования. Участники очень активно задавали представителям компании вопросы, уточняли технические моменты и предлагали новые идеи для усовершенствования разработок.

AR TRAYS DESIGNER — флагманский продукт компании, который был запатентован в конце прошлого года. Основные его функции — проведение предпроектных работ при проектировании инженерных сетей на месте строительства или на месте будущего строительства и осуществление авторского надзора (чтобы воспользоваться последней, проектировщик может использовать 3D-модель практически из любой САПР-программы). AR TRAYS DESIGNER, по словам разработчиков, представляет  собой новое слово в проектировании и имеет существенные преимущества перед классическим подходом.

Так, программа помогает избежать возникновения коллизий между существующими и проектируемыми объектами, исключает появление ошибок в заказной спецификации и ошибок на этапе закупок, уменьшает временные затраты на проектирование и корректировку документации. Создатели уверяют: благодаря AR TRAYS DESIGNER компании смогут существенно сэкономить бюджет на этапе строительства, а также переложить часть рутинной работы с сотрудников на компьютерную технику.

По статистике, отечественные компании закладывают около 20% бюджета проекта на ошибки в проектировании и строительстве. В реальности же среднее расхождение бюджета и реальной стоимости объекта составляет 50%. Использование программы дает возможность сократить эти потери.

Например, эксперимент с AR TRAYS DESIGNER для проектирования кабеленесущей системы эстакады протяженностью 200 метров с 10 разрезами показал, что при классическом проектировании на эту работу уходит 32 чел/час, а при проектировании с использованием AR технологий — всего 4. Получается, что в этом случае рост эффективности оказывается восьмикратным.

Кроме того, AR TRAYS DESIGNER позволяет значительно уменьшить время на устранение последствий аварий при чрезвычайных ситуациях. Особенно в тех случаях, когда авария произошла на удаленном объекте, куда техническим специалистам сложно добраться оперативно для ликвидации всех неисправностей и выяснения причин случившегося.

Использование AR TRAYS DESIGNER и очков дополненной реальности не требует глубоких технических знаний — понять основной принцип работы возможно за 20-30 минут. Это дает возможность даже неопытному специалисту, надев очки дополненной реальности, подключить удаленно консультанта к  решению проблемы и совместно справиться с последствиями.

Гостей мероприятия познакомили и с другой разработкой "АР Софт" — программой AR MOBILE —   которая также делает возможным проведение авторского надзора, только уже при помощи планшета. Сотрудники компании продемонстрировали, как совместить виртуальную 3D-модель объекта с существующим или строящимся объектом и провести авторский надзор, находясь непосредственно на самой площадке.

Собравшиеся отметили удобство программы, которая позволяет наглядно увидеть существующие расхождения и сразу обозначить на проектной документации то, что необходимо исправить. После презентации каждому из желающих дали возможность опробовать работу ПО прямо на месте.

Программу VR BUILD MANAGER, которая была представлена в завершении презентации, по достоинству оценили технические заказчики, инженеры и специалисты, осуществляющие согласование. VR BUILD MANAGER — это программа виртуального прототипирования, которая позволяет проводить исследования 3D-модели в виртуальной реальности с помощью виртуальных очков или компьютера.

Технология дает возможность сразу нескольким специалистам (до 20 человек) объединиться в виртуальной среде для совместной работы. В программе участники могут согласовывать проектные решения, применимые к объекту строительства, и модели объекта до начала строительства, обнаруживать коллизии и оперативно вносить изменения, а благодаря календарно-сетевым графикам еще и удаленно отслеживать все этапы строительства.

Кроме того, пользователи смогут загружать модели из различных 3D CAD систем, оставлять текстовые и аудиокомментарии, а также обсуждать работу в голосовом чате. Просмотрев презентацию об особенностях ПО, гости дали разработчикам положительную обратную связь и подали новые идеи для дальнейшего развития.

"Наш флагманский продукт — программа AR TRAYS DESIGNER — не имеет аналогов в мире, - комментирует директор "АР Софт" Андрей Савельев. - Мы убедились в этом, проведя маркетинговое исследование в Европе, Америке и России. Особую гордость вызывает то, что программа является полностью отечественной разработкой и предоставляет возможность создавать инженерные сети в очках дополненной реальности. С каждым днем производство становится более интеллектуальным и сложным, требующим больших временных и интеллектуальных человеческих ресурсов. Наши технологии не только содействуют оптимизации производства, но и помогают преодолеть дефицит квалифицированных кадров за счет автоматизации процесса создания новых объектов и простоты использования сложных устройств".

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Назад. 30 апреля 2021
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