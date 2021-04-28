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ВСК — страховой партнер крупнейшей платформы спортивных событий "Russia Running"

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ВСК стала страховым партнером мультифункциональной платформы спортивно-массовых мероприятий "Russia Running".

Благодаря этой синергии у профессионалов и любителей спорта есть возможность приобрести в личном кабинете на сайте платформы сразу полный набор услуг, включая страховой полис, для участия в выбранном спортивном событии. На платформе представлено более 200 спортивных мероприятий.

Платформа "Russia Running" — современное высокотехнологичное мультифункциональное ИТ-решение. RussiaRunning оказывает всестороннюю технологическую и маркетинговую поддержку организаторам спортивно-массовых событий и предоставляет исчерпывающий набор персональных услуг для участников этих событий.

ВСК освежил взгляд на привычное страхование и также предлагает для спортсменов годовые полисы с полезными медицинскими сервисами.

В рамках сотрудничества ВСК предлагает три вида страховой защиты:

  • полис "Базовый" включает страхование от несчастных случаев, его можно приобрести как на один день проведения мероприятия, так и на год.
  • "Расширенный" помимо страхования от НС предполагает оказание экстренной медицинской помощи в случае травм и внезапного острого заболевания.
  • "Премиум" дополнен услугами телемедицины с круглосуточной онлайн-консультацией врачей.

"Мы поддерживаем тренд на активный образ жизни. Корпоративная команда ВСК регулярно участвует в спортивных состязаниях. И в преддверии длительного атлетического сезона мы реализуем проекты, направленные на повышение удобства участия в профильных мероприятиях. При регистрации на большинство крупных спортивных событий спортсмены могут сразу приобрести не только страховую защиту от несчастных случаев в личном кабинете, но и получить дополнительные онлайн-сервисы, например, услуги телемедицины. Мы стремимся оптимизировать время участников соревнований, затраченное на организационные вопросы, и предлагаем удобный формат оформления страховой защиты в режиме "одного окна". Теперь атлеты могут полностью посвятить себя подготовке к соревнованиям", — отметила заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.

"Наша платформа — это площадка, которая объединяет представителей бегового сообщества из России и зарубежья. Сегодня мы активно развиваем беговую культуру и хотим, чтобы здоровый образ жизни стал нормой для каждого. При этом мы вкладываем в понятие здорового образа жизни не только здоровье, но и безопасность любителей бега во время тренировок и на событиях. Любой вид спорта травмоопасен, поэтому так важно иметь надежную страховку ВСК на случай непредвиденной ситуации", — рассказал Григорий Кричмара, со-основатель и генеральный директор RussiaRunning.Services.

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Назад. 28 апреля 2021
ВСК — страховой партнер крупнейшей платформы спортивных событий "Russia Running"
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