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За первые сутки в голосовании за благоустройство территорий приняли участие более 24 тысяч жителей Самарской области

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Более 24 тысяч жителей региона за прошедшие сутки приняли участие в выборе территорий и дизайн-проектов благоустройства на следующий год, которое проходит на платформе 63.gorodsreda.ru. Голосование за формирование комфортной городской среды началось в понедельник, 26 апреля, и будет идти в течение пяти недель, до 30 мая. Всего по стране за будущее своих городов отдали голос почти 500 тысяч человек.

В Самарской области в голосовании принимают участие 100 общественных пространств на территории 10 городских округов и муниципального района Безенчукский.

 В Самарской области сложилась хорошая практика – учитывать мнение жителей при решении вопросов благоустройства. «Обустраивать придомовые территории, парки, общественные пространства необходимо с учетом мнения граждан. Следуя такой стратегии, мы стараемся привлечь к этой работе как можно больше людей, учитываем их советы и пожелания», — говорит Глава региона Дмитрий Азаров.

Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Принять в нем участие могут жители региона в возрасте от 14 лет.

«Всероссийское голосование за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru – это уникальный проект, ведь в таком масштабе отбор городских территорий проходит впервые. Участвует действительно вся страна — от Чукотки и Камчатки до Калининграда. Первый день показал, что интерес к теме городской среды очень высок, что она близка россиянам. Это радостный результат, и мы благодарны всем, кто сделал свой выбор по проектам благоустройства в первый же день старта голосования», – говорит заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно до 30 мая на единой федеральной платформе 63.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой̆. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

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