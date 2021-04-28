На матче "Крылья Советов" – "Торпедо" будут разыграны билеты на кубковый финал

28.04.2021 14:11 Читали 14

В среду, 28 апреля на "Солидарность Арене" состоится матч 39-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Крылья Советов" – "Торпедо".

Игра начнется в 19:00. Все болельщики нашей команды могут поучаствовать в розыгрыше и выиграть билеты на финал Кубка России "Локомотив" – "Крылья Советов". Для участия в розыгрыше нужно в день матча приобрести атрибутику "Крыльев" (на сумму от 500 рублей) в точках продаж на "Солидарность Арене". При покупке продавец выдаст вам специальный купон с порядковым номером, который необходимо сохранять до окончания розыгрыша. Победителей определят игроки "Крыльев Советов" в перерыве матча.