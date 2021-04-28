В Самаре под упавшей крышей погиб человек

28.04.2021 13:10 Читали 18

27 апреля оперативному дежурному Поисково-спасательной службы поступил вызов на ул. Олимпийская 19 в Кировском районе.

Там произошло обрушение крыши кирпичного гаражного строения. В результате под обломками бетонной плиты погиб человек. Требовалась помощь спасателей по извлечению погибшего из-под завалов. В 14.27 к выполнению работ по извлечению пострадавшего приступили спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области. Гидравлическим инструментом спасатели приподняли бетонную плиту и освободили погибшего. В 15.00 спасательные работы на месте происшествия были окончены.