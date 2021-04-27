Кешбэк до 15% при оплате услуг "Ростелекома" картой "Мир"

27.04.2021 13:00 Читали 10

Держатели карт "Мир" по всей стране получат преимущества при оплате услуг "Ростелекома" — крупнейшего в стране оператора домашнего интернета и кабельного телевидения. За первую оплату услуг в рамках спецпредложения будет начислен кешбэк 15%, за последующие оплаты на карту вернется 5% суммы платежа.

Эксклюзивный кешбэк доступен при оплате домашнего интернета, интерактивного телевидения, мобильной связи, домашнего телефона и других услуг. Для того чтобы воспользоваться предложением, достаточно просто сохранить реквизиты своей карты "Мир" в Едином личном кабинете, на сайте rt.ru или в мобильном приложении "Мой Ростелеком".

Карта "Мир" также должна быть зарегистрирована на сайте privetmir.ru. Кешбэк будет начисляться как при разовой оплате сохраненной картой, так и при подключении "Автоплатежа".

Специальные условия по кешбэку для держателей карт "Мир" доступны до 27 октября 2021 года.