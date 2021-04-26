"Крылья" упустили победу на последних минутах

26.04.2021 10:46 Читали 7

В 38-ом туре ОЛИМП-Первенства ФНЛ "Крылья Советов" встречались в Ярославле с "Шинником". Счет матче открыли "Крылья" на 15 минуте встречи.

Дебютант самарцев Дмитрий Ефремов, получив мяч в штрафной от Владислава Сарвели, пробил мимо вышедшего на него голкипера ярославцев – 0:1. На 31 минуте хозяева поля смогли сравнять счет. Прямым ударом со штрафного отличился Дмитрий Самойлов – 1:1. Голкипер "Крыльев" Богдан Овсянников, проводящий свой седьмой матч в первенстве, пропустил впервые. Второй гол "Крыльев" забил на 85 минуте встречи вышедший на замену Иван Сергеев. Лучший бомбардир ФНЛ получил мяч в штрафной от Рикарду Алвеша и пробил мимо голкипера – 1:2. В компенсированное время хозяева поля смогли сравнять счет, ударом с острого угла оформил дубль Дмитрий Самойлов – 2:2.

Дмитрий Комбаров получил в матче предупреждение, для него оно четвертое в сезоне, и он пропустит предстоящую встречу.

Иван Сергеев забил 34 гол в первенстве и продолжает возглавлять список бомбардиров ФНЛ.

Завершилась победная серия "Крыльев Советов", которая составила 14 матчей с разницей мячей 39:5 (без учета кубковых встреч – 11 матчей, голы 33:5), но продолжается беспроигрышная серия самарцев.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут на "Солидарность Арене" в среду, 28 апреля. В рамках 39-го тура самарцы принимают московское "Торпедо". Начало игры в 19:00. Билеты можно приобрести онлайн, а также в магазинах "Крыльев" на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта".