Жестокая воспитательница Шишкина осуждена в Самаре

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Следствием и судом установлено, что в 2020 году в период Шишкина, находясь на детской беседке, расположенной на территории ГКУЗ СО «Дом ребенка «Солнышко», ненадлежащим образом исполняла возложенные на нее обязанности по воспитанию малолетних детей, выразившиеся в жестоком обращении.
Воспитатель была уволена из социального учреждения.
Приговором суда Шишкиной назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 20 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении второго воспитателя в настоящее время рассматривается в суде по существу предъявленного обвинения.