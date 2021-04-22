Жестокая воспитательница Шишкина осуждена в Самаре

22.04.2021 12:04 Читали 20

Собранные Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему воспитателю ГКУЗ СО «Дом ребенка «Солнышко» Людмиле Шишкиной.

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Следствием и судом установлено, что в 2020 году в период Шишкина, находясь на детской беседке, расположенной на территории ГКУЗ СО «Дом ребенка «Солнышко», ненадлежащим образом исполняла возложенные на нее обязанности по воспитанию малолетних детей, выразившиеся в жестоком обращении.

Воспитатель была уволена из социального учреждения.

Приговором суда Шишкиной назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 20 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении второго воспитателя в настоящее время рассматривается в суде по существу предъявленного обвинения.