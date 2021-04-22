"Крылья Советов" вышли в финал Кубка России

22.04.2021 10:00 Читали 13

В полуфинальном матче Бетсити – Кубка России 2020/21 "Крылья Советов" в Грозном встречались с "Ахматом".

Команды провели матч в равной борьбе, хоть и осторожно, но не отсиживались в обороне и создали ряд моментов у ворот соперников, но в основное время забить так никто и не смог – 0:0. В послематчевой серии пенальти оказались сильнее "Крылья Советов" – 4:1. Два пенальти отразил вышедший на замену в компенсированное время Евгений Фролов.

Серия пенальти: 0:1 Сергеев, 1:1 Пуцко, 1:2 Алвеш, 1:2 Янку (вратарь), 1:3 Голенков, 1:3 Бериша (вратарь), 1:4 Комбаров.

Наша команда на "Ахмат Арене" не осталась без поддержки своих самых преданных болельщиков, на секторе стадиона их собралось более двухсот. Большая часть из них прибыла в Грозный на специальном бесплатном футбольном чартерном рейсе, организованном при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова партнером клуба банком "Солидарность".

По пути к финалу наша команда провела 6 матчей и во всех одержала победу, четыре из них над командами Премьер-лиги. Общая разница мячей – 18:1.

1/64 финала. 26 августа 2020 г. "Крылья Советов" – "Иртыш" (Омск) – 5:0

Группа 7. 2 тур. 30 сентября 2020 г. "Динамо" (Ставрополь) – "Крылья Советов" – 1:4

Группа 7. 3 тур. 21 октября 2020 г. "Крылья Советов" – "Ротор" (Волгоград) – 3:0

1/8 финала. 22 февраля 2021 г. "Химки" (Московская обл.) – "Крылья Советов" – 0:4

1/4 финала. 8 апреля 2021 г. "Крылья Советов" – "Динамо" (Москва) – 2:0

1/2 финала. 21 апреля 2021 г. "Ахмат" (Грозный) – "Крылья Советов" – 0:0 (пенальти – 1:4)

Соперником по финалу стал московский "Локомотив", который в 1/2 финала обыграл ЦСКА со счетом 3:0.

Финальный матч Бетсити – Кубка России состоится 12 мая, в 20:00 время московское, в Нижнем Новгороде на 45-тысячном стадионе, построенном к чемпионату мира-2018.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Ярославле в рамках 38 тура Олимп – Первенства ФНЛ против "Шинника". Игра состоится в субботу, 24 апреля, в 15:00.