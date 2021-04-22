Дмитрий Азаров: «Решения, которые озвучил сегодня Президент по поддержке системы здравоохранения, социальной защите, развитию образования и культуры, безусловно найдут горячий отклик у людей»

22.04.2021 08:57 Читали 14

В среду, 21 апреля, Президент страны Владимир Путин выступил с Посланием к Федеральному Собранию и жителям России. Услышать главный программный документ страны в «Манеж» были приглашены члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы конфессий, общественные деятели. Самарскую область представлял Губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров. Почетное место в Центральном выставочном зале «Манеж» заняли врачи, фельдшеры, медсёстры, сотрудники скорой помощи.

С первых минут Владимир Путин подчеркнул: нынешнее Послание сосредоточено на внутренней политике – посвящено «постковидному» восстановлению страны, развитию системы здравоохранения, стабилизации экономики и социальной сфере.

«Эпидемия наступала, но, наряду с естественной большой тревогой, у меня лично была твердая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания, – отметил национальный Лидер. – Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение, создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить медицинских работников и граждан средствами защиты. Более чем в пять раз, до 280 тысяч, увеличили число коек в стационарах для приёма больных с коронавирусной инфекцией».

Президент поблагодарил всех, кто боролся и продолжает бороться с инфекцией: медицинских работников, ученых, волонтеров, социальных работников, сотрудников промпредприятий и тружеников села, которые обеспечили экономическую стабильность и продовольственную защищенность государства.

«Сегодня Послание Президента не раз прерывалось аплодисментами. Многие из них были посвящены людям, которые встали на защиту общественного здоровья: врачам, медработникам, и конечно же, тем, кто делал свое дело, невзирая на угрозу пандемии, – нашим учителям, работникам торговли и сферы услуг, транспорта, нашим волонтерам, – подчеркнул Дмитрий Азаров по итогам Послания. – Решения, которые озвучил сегодня Президент по поддержке системы здравоохранения, социальной защите, развитию образования и культуры, безусловно найдут горячий отклик у людей».

Россия столкнулась с эпидемией в то время, когда еще дают о себе знать демографические последствия Великой Отечественной войны и 90-х годов прошлого века. Именно поэтому первый и один из самых обширных блоков нынешнего Послания – социальный.

«Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет. Этим приоритетом определяются все положения обновленной Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры», – сказал Президент.

Сберечь самое главное достояние России – людей – в этот непростой период поможет вакцинация населения от COVID-19. Владимир Путин обратился к жителям страны с просьбой максимально ответственно подойти к вопросу вакцинации, а губернаторам — форсировать проведение прививочной кампании: «Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями».

В Самарской области прививочная кампания идет максимально широко: на сегодняшний день привито 262 тысячи жителей, из них завершили вакцинацию свыше 166 тысяч человек. В ближайшее время в регион поступит еще без малого 67 тысяч доз вакцин. По поручению Дмитрия Азарова вакцинации в первую очередь подлежат врачи, учителя, работники социальной сферы, люди старшего возраста и относящиеся к группам риска, а также те, кто проявил ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих, самостоятельно записавшись на прививку.

Для защиты здоровья россиян Глава государства в Послании поставил задачу Правительству совместно с субъектами РФ расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов:

«Здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов», – подчеркнул Президент.

Самарская область опережающими темпами ведет закупку мобильных фельдшерско-акушерских пунктов: напомним, что в начале этого года Губернатор уже передал 19 мобильных ФАПов учреждениям здравоохранения губернии. Это позволило ускорить темпы проведения профосмотров, диспансеризации и вакцинации населения в отдаленных населенных пунктах.

Также по инициативе Владимира Путина в ближайшие три года дополнительно будет направлено еще 5000 новых «скорых» в сельскую местность, в том числе в малые города и села 63-го региона.

«Президент озвучил конкретные цифры по оснащению лечебных учреждений – и первичного звена, и стационарного, озвучил и грандиозные меры поддержки скорой медицинской помощи, в том числе, по обновлению автопарка. Как вы знаете, мы за последние 3 года на 100% обновили автопарк автомобильной скорой помощи, но время идет, и обновление вновь понадобится. Поддержка Президента, поддержка федерального правительства в этом вопросе крайне важна», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Особое внимание, как и при оглашении Послания в прошлом году, Владимир Путин уделил поддержке семей с детьми. К уже действующим мерам, в том числе к выплатам на первого и второго ребенка в возрасте от рождения до трех лет, выплатам на детей от трех до семи лет включительно, по решению Президента, с 1 июля 2021 года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в неполных семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей. Кроме того, новые меры поддержки вводятся для женщин в положении, которые испытывают материальные трудности.

«Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6350 рублей в месяц», – заявил Владимир Путин.

Новые меры поддержки вводятся для работающих мам: теперь размер оплаты больничного по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет вне зависимости от трудового стажа будет составлять 100%. Вводится и новая выплата для всех школьников.

«Понимаю, что и сейчас многим, многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем. Но этого еще не произошло. И в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тысяч рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу», – заявил Президент.

«Это важнейшее решение, которое очень серьезно поможет подготовить ученика к школе – ведь как всегда в этот период затраты семей возрастают», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В Послании Владимир Путин обратил внимание и на вопрос выплаты алиментов. Он отметил, что необходимо выстроить систему таким образом, чтобы одинокая мать или отец не бегали с документами по инстанциям, было обеспечено безусловное исполнение судебных решений.

В Самарской области по поручению Дмитрия Азарова особое внимание уделяется помощи родителям, которые на законных основаниях взыскивают алименты с бывших супругов. В ходе личных приемов Губернатор регулярно помогает одиноким мамам или папам добиться справедливости, причем, анализируя ситуации конкретной семьи, разрабатывает инициативы, направленные на изменение ситуации в целом. К примеру, в этом году по инициативе Главы региона областная служба судебных приставов и Правительство провели месячник по борьбе с неплатежами алиментщиков. Так, в феврале сотрудниками службы осуществлено 1,5 тысячи выходов по адресам должников. Принудительно доставлено 800 неплательщиков алиментов. В отношении 250 должников составлены протоколы об административных правонарушениях.

В рамках блока социальной политики Президент большое внимание уделил созданию условий для качественного образования – от школьной скамьи до вуза. Для этого до конца 2024 года будет дополнительно построено не менее 1300 новых школ, закуплено не менее 16 тысяч школьных автобусов. Кураторы групп в ссузах по аналогии с классными руководителями в школах начнут получать доплату в 5 000 рублей, значительные средства будут направлены на капремонт и техническое оснащение педагогических вузов, открытие новых бюджетных мест в вузах. Так, по решению Главы государства, в предстоящие два года дополнительно будет создано 45 тысяч бюджетных мест в вузах. При этом не менее 70 % из них будет отдано именно в региональные учебные заведения.

«Значительные планы по строительству новых образовательных учреждений. И Самарская область претендует на федеральную поддержку в решении этих вопросов. Вы знаете, что по строительству новых школ тот проект, который Президент сегодня обозначил, который реализуется через механизм государственно-частного партнерства, просчитан на территории Самарской области. Уверен, что в следующем году начнем реализацию в Тольятти – буквально вчера жителям пообещал, начнем строить новую школу. Но думаю, что возможности по строительству новых школ у нас появятся и в других муниципалитетах», – отметил Дмитрий Азаров.

Важное место в Послании было уделено развитию культуры. Президент отметил, что у подрастающего поколения должны быть жизненные ориентиры, основанные на примерах героических предков. Причем знакомить молодежь с историей родной страны, развивать культурный потенциал необходимо при помощи современных технологий, передовых форматов. Для этого в ближайшие три года дополнительно будет направлено 24 миллиарда рублей на обновление домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России.

Кроме того, Глава государства анонсировал создание Президентского фонда культурных инициатив. В этом году на гранты из него будет направлено 3,5 млрд рублей.

«Очень важное решение. Я уверен, что все творческие люди, деятели искусств с воодушевлением это услышали. 3,5 млрд – значительные и очень серьезные средства. Мы обязательно этот вопрос обсудим на постоянно действующей комиссии Госсовета по культуре, и я уверен, поможем подобрать те проекты, которые получат поддержку и развитие на благо всех регионов РФ. Но в первую очередь – Самарской области», – заверил Губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров.

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова присоединилась к словам Главы региона, отметив, что в Самарской области есть креативные люди, которые могут претендовать на получение этих грантов. Руководитель главной картинной галереи страны добавила, что с удовольствием общается с очень молодой, но крайне талантливой самарской командой будущего филиала столичного государственного музея: «Мне очень радостно встречаться, общаться с ними, выслушивать те предложения, которые они делают, потому что они очень креативные люди. Самара – это то место, которое способствует развитию креативности».

Одно из ключевых решений, озвученных Президентом России Владимиром Путиным, касалось поддержки регионов, в том числе при помощи новой меры финансовой помощи – инфраструктурных кредитов. Они будут выдаваться по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет.

«Инфраструктурные проекты регионов должны быть реализованы прежде всего в интересах людей, служить инвестициями в создании новых рабочих мест, в рост благополучия миллионов российских семей, в будущее наших детей. Приоритетами станут автомобильные дороги, обходы городов, обновление систем жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии», – отметил Владимир Путин.

При этом Глава государства подчеркнул: инфраструктурные кредиты будут выдаваться в первую очередь тем, кто ведет грамотную политику по снижению госдолга, а не наращивает его. К таким регионам, бесспорно, относится Самарская область: если в 2016 году госдолг субъекта составлял 67,4 млрд рублей, в 2020-м эта сумма уменьшилась до 49,3 млрд рублей. По результатам оценки за 2019 год Минфин России присвоил Самарской области I степень качества управления региональными финансами.

«Решения приняты справедливые: те регионы, которые работали над снижением государственного долга, получат большую возможность поддержки инфраструктурными кредитами», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Еще одно важное условие выдачи инфраструктурных кредитов, о котором заявил Президент, – наличие конкретных проектов. В Самарской области есть подготовленные инфраструктурные проекты. Среди них –магистраль «Центральная», проекты в сфере жилищного строительства и развития инженерной инфраструктуры. К тому же, у региона есть успешный опыт реализации крупных проектов, отмеченный на федеральном уровне:

«Мы занимаем лидирующее, первое место по государственно-частному партнерству в стране, и крупнейший проект государственно-частного партнерства реализуется на территории Самарской области – это Обход Тольятти со строительством моста через Волгу», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Проект государственно-частного партнерства «Обход Тольятти со строительством моста через Волгу» – это новая, современная и безопасная транспортная магистраль, которая будет обладать большой пропускной способностью. Реализация проекта повысит инвестиционную привлекательность особой экономической зоны «Тольятти», технопарка «Жигулевская долина» и предприятий, расположенных поблизости, что, в свою очередь, станет дополнительным импульсом к развитию экономики Самарской области и России.

Губернатор выразил уверенность, что Самарский регион будет на передовой решений, озвученных Президентом страны.

«Масштабная трансформация территорий во имя и во благо человека, будет работать на повышение благосостояния и комфорта жителей Самарской области», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров

Также Глава региона отметил, что по исполнению всех задач, обозначенных Президентом в Послании, командой регионального Правительства будет разработан четкий план действий, а исполнению всех поручений Президента обеспечен всесторонний контроль.