ПСБ создал центр экспертизы по вопросам консалтинга

Группа ПСБ планирует предлагать клиентам не только финансирование, но и комплексную экспертизу в части разработки стратегии и организационных изменений, оптимизации бизнес-процессов, коммерческий due diligence, а также услуги консультирования в вопросах слияний и поглощений, управления проектами и привлечения финансирования. В будущем перечень услуг планируется расширять.
"В современных высококонкурентных условиях банкам просто необходимо наряду с привычным для них финансированием предоставлять клиенту полный цикл продуктов и услуг, закрывая максимум его потребностей для экономии сил и времени клиента. Созданный ПСБ центр экспертизы по вопросам управленческого консалтинга станет "единым окном" для решения задач и повышения удобства не только клиентов банка, но и игроков с рынка из всех сегментов бизнеса: малого и среднего и корпоративного, включая компании сектора ОПК", — отметил Алексей Назаров.