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ПСБ создал центр экспертизы по вопросам консалтинга

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Банк ПСБ создал национальный центр экспертизы по вопросам консалтинга, который сфокусируется на продуктах и услугах по различным направлениям, включая стратегический, операционный и инвестиционный консалтинг. Об этом заявил вице-президент — директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров в своем выступлении на Красноярском экономическом форуме-2021 в рамках сессии "Трансформация ландшафта рынка венчурных инвестиций и технологического предпринимательства в России". Спикерами мероприятия также стали представители государственных ведомств и институтов России, российского и зарубежного бизнес-сообществ, топ-менеджеры банков и другие.

Группа ПСБ планирует предлагать клиентам не только финансирование, но и комплексную экспертизу в части разработки стратегии и организационных изменений, оптимизации бизнес-процессов, коммерческий due diligence, а также услуги консультирования в вопросах слияний и поглощений, управления проектами и привлечения финансирования. В будущем перечень услуг планируется расширять.

"В современных высококонкурентных условиях банкам просто необходимо наряду с привычным для них финансированием предоставлять клиенту полный цикл продуктов и услуг, закрывая максимум его потребностей для экономии сил и времени клиента. Созданный ПСБ центр экспертизы по вопросам управленческого консалтинга станет "единым окном" для решения задач и повышения удобства не только клиентов банка, но и игроков с рынка из всех сегментов бизнеса: малого и среднего и корпоративного, включая компании сектора ОПК", — отметил Алексей Назаров.

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Новости

Назад. 16 апреля 2021
ПСБ создал центр экспертизы по вопросам консалтинга
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