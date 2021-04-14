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Кого "кормят" нефтяные трубы?

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Кражи топлива из трубопроводов превращаются в "отрасль народного хозяйства".

Вопреки расхожему мнению, что Тула — родина самоваров, на это звание вполне может претендовать и Самара. Только "самовары" здесь другие: так называют в народе самодельные установки по переработке ворованной нефти. Километры трубопроводов, проходящих по территории региона, не дают покоя предприимчивым жителям, превратившим трубы госкорпораций в источник личного дохода.

Тот, кто при слове "нефтеврезчик" представляет себе мужичка-бедолагу, пытающегося подручным инструментом сделать дырку в трубе и слить пару канистр "на жизнь", глубоко заблуждается. Топливные преступления давно стали сферой высоких технологий и больших денег. Чтобы воровать много и незаметно для нефтяных компаний, вкладывающих существенные суммы в борьбу с криминальными врезками, требуются оснащение и схемы, которые ни финансово, ни технически невозможно осилить в одиночку. Неудивительно, что за каждой криминальной врезкой стоит серьезная организованная преступная группа. Громкий пример: в мае 2020-го в Хворостянском районе самарские силовики задержали сразу 14 подозреваемых в подготовке хищения из нефтепровода. И обнаружили целый арсенал оборудования: установку горизонтально-наклонного бурения, низкорамный трал, КАМАЗы с краном-манипулятором и компрессором.

Впрочем, как показывает практика подобных дел, далеко не факт, что все пойманные с поличным нефтеврезчики окажутся в зале суда. В Красноармейском районе Самарской области при прокладке отвода от трубы были задержаны полтора десятка человек, но следствие доказало преступные действия только семерых, а в колонию отправились и вовсе лишь двое. При всей очевидности того, что преступность на трубе растет и ширится, топливные дела разваливаются на глазах. И не удивительно: криминальные сверхдоходы идут рука об руку с коррупцией. Люди при погонах и больших должностях "страхуют" организаторов подпольного нефтяного бизнеса, порой находясь на стабильной "зарплате" у криминалитета. Авторы "красноармейской" врезки предлагали начальнику отдела одной из серьезных структур МВД платить за покровительство ежемесячно по 5 млн рублей. По упомянутому выше хворостянскому делу проходит депутат Кинель-Черкасского района: по версии следствия, он согласился помочь фигурантам с техникой, и вряд ли исключительно из побуждений народного избранника. Надежная "крыша" и отсутствие серьезных наказаний развязывает нефтеврезчикам руки настолько, что доходит до курьезов. Один из участников тех самых событий в Красноармейском районе находился под домашним арестом по другому делу о краже нефти, но, воспользовавшись возможностью на два часа покидать дом, отправился проявлять инженерный талант на очередной трубе.

Самарские страницы сайта "Авито" пестрят объявлениями о продаже топлива оптом и в розницу по фантастической цене — от 30 рублей за литр. И не менее фантастическими историями его происхождения "из избытков личного пользования". Между тем предприятия, трубопроводы которых становятся объектом наживы, исправно платят в бюджет налоги, во многом именно на эти деньги развивается медицина, образование, та же система правоохранительных органов… Справедливо, что, пополняя казну страны, компании тоже вправе рассчитывать на защиту и поддержку в противодействии разгулявшемуся криминалу. А до тех пор, пока государство не выработает единую последовательную и жесткую стратегию борьбы с кражами топлива и нефтяные предприятия вынуждены вести оборону собственными силами, миллионы нефтяных рублей утекают в карманы воров и коррупционеров.

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Назад. 14 апреля 2021
Кого "кормят" нефтяные трубы?
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