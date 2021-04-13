За выходные в Самарской области выявлено 47 нетрезвых водителей

13.04.2021 08:42 Читали 10

С 9 по 11 апреля на дорогах Самарской области сотрудники ГИБДД провели целенаправленные рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений, допускаемых водителями в состоянии опьянения, а также грубых нарушений ПДД РФ.

За три дня рейда по всей области выявлено и привлечено к ответственности 47 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, из них:

- 20 водителей по ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения),

- 19 водителей по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем ТС требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения),

- в отношении восьми водителей собраны материалы по ст. 264.1 УК РФ (управление ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения, повторно, либо повторное невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).