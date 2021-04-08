В Самарской области ледоколы помогают начать навигацию

«В этом году поздняя навигация, ледовая обстановка тяжелая, поэтому мы судна направляем для помощи, для проводки первых пассажирских рейсов до села Рождествено. Несмотря на то, что Волга уже вскрылась и ушла, боковые протоки еще забиты. Лед очень тяжелый, до 80 см толщиной», — рассказал Сергей Шептун, первый заместитель генерального директора АО «Самарский речной порт».
Напомним, водный транспорт является единственным видом сообщения для 6,5 тыс. жителей сельского поселения Рождествено с г. Самарой, в связи с этим региональным минтрансом в круглогодичном режиме организуются речные пассажирские перевозки. В межнавигационный период перевозка пассажиров осуществляется с использованием судов на воздушной подушке, с освобождением реки ото льда — на водоизмещающих судах.
В 2020 году за счет областного бюджета дополнительно были приобретены новые суда на воздушной подушке. Три новых амфибии обеспечили регулярное сообщение между правым и левым берегами Волги. Сейчас рассматривается вопрос обновления и водоизмещающего флота. Так, в летней навигации планируется опытная эксплуатация электросудна.
«В полную силу идет подготовка пассажирского флота, экипажей к началу навигации. Проверяем техническое состояние судов, спасательных средств, проводим санитарную обработку. Как и в зимний период, будет строгое соблюдение масочного режима, на судах предусмотрены средства для обработки рук. После работы ледоколов, в первую очередь, начнется сообщение Самара-Рождествено и, по мере готовности, будут открываться дополнительные линии», — рассказала Надежда Канатчикова, начальник отдела эксплуатационного обеспечения флота Самарского речного пассажирского предприятия.
Планируется, что первую неделю пассажирский маршрут Самара-Рождествено будет работать с 6 утра до 7 вечера. В день будет организовано 14 рейсов. Со второй недели время работы увеличится до 9 вечера, а отправление будет осуществляться каждый час.