Минтранс построит в Самаре новую дорогу между Московским шоссе и Ново-Садовой

02.04.2021 12:41 Читали 6

Проект реконструкции улицы XXII Партсъезда от Московского шоссе до улицы Солнечной подготовлен. В ближайшее время он будет направлен на госэкспертизу. Об этом рассказал в интервью 63.ru глава департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

- В ближайшее время мы должны передать проект Министерству транспорта. Оно и будет вести строительство дороги вместе с развязкой. сначала территория будет использоваться как подъездная площадка для строительной техники, занятой в возведении эстакады. Данное решение позволит не загружать Ново-садовую улицу, - рассказал Шанов.

Планируется, что дорога станет новым поперечником между Московским шоссе и Ново-Садовой улице. Она будет четырехполосной. Там обновятся сети освещения и пешеходные дорожки, будут обустроены парковочные места и сети дождевой канализации.