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Стартовала космическая «Самарская студенческая весна 2021»

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30 марта 2021 года состоялся первый концерт фестиваля «Самарская студенческая весна». Темой фестиваля в этом году в честь юбилея первого полета Юрия Гагарина стал «Космос». В мероприятиях, запланированных в рамках фестиваля, смогут принять примут участие более 7000 зрителей, а 3000 студентов из 15 вузов и 63 ссузов региона представят свое творчество.

Областной фестиваль «Самарская студенческая весна» проводится в рамках национального проекта «Образование» и является одним из самых любимых и долгожданных событий среди студентов. В 2020 году из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции фестиваль прошел в усеченном формате. На встрече, посвященной Дню российского студенчества 25 января 2021 года, с предложением провести фестиваль в офлайн-формате с соблюдением всех профилактических мер к Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову обратились студенты. Глава региона поддержал идею, но только с соблюдением всех профилактических мер.

Открыл фестиваль в 2021 году Самарский филиал Московского городского педагогического университета концертной программой «Мосгоркосмос». Поприветствовал студентов заместитель министра – руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев«Мы счастливы, что наконец-то можем встречаться на таких площадках. Да, пока не полностью заполнен зал в целях соблюдения социальной дистанции, в масках, но то, что уже появилась возможность показывать своё творчество на большой сцене — это действительно очень здорово. Фестиваль «Студенческая весна» зародился именно в нашей области в 1992 году, поэтому для нас движение студвесны имеет особую ценность. Самая активная и талантливая молодежь всегда с большой радостью принимают участие в фестивале. Желаю всем студентам успеха и пусть победит сильнейший!».

Впереди в программе фестиваля 13 концертов вузов, гала-концерт областного фестиваля студенческого самодеятельного творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка – 2021», конкурсный день и гала-концерт Фестиваля «Самарская студенческая весна 2021». За время фестиваля концертные программы посетят более 7000 зрителей, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Всего в фестивале принимают участие более 3000 студентов из 15 вузов по 6 направлениям: «Театральное», «Музыкальное», «Танцевальное», «Оригинальный жанр», «Журналистика» и «Видео». Направление «Журналистика» в этом году впервые вошло в программу фестиваля. Оно проходит вне основной конкурсной программы и состоит из двух этапов, участникам будет необходимо подготовить журналистские материалы в одной из номинаций: «Видеорепортаж», «Публикация», «Фоторепортаж» или «Аудиоподкаст».

Студенты, которые станут лауреатами Самарской студенческой весны, смогут поехать на Всероссийский фестиваль в составе делегации от региона и побороться за победу.

 С 2019 частью Самарской студвесны стал фестиваль студенческого самодеятельного творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка». В 2021 году в «Веснушке» примут участие 63 профессиональные образовательные организации региона. По итогам фестивальной программы жюри фестиваля будут выбраны лучшие номера, которые войдут в программу гала-концерта и смогут также претендовать на участие во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». В этом году российская студвесна пройдет в мае в Нижнем Новгороде.

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