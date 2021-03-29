Страховой Дом ВСК подтвердил высокий уровень качества услуг

29.03.2021 11:55 Читали 56

Страховой Дом ВСК подтвердил оценку "Знак качества" на уровне А1 — наивысший уровень качества услуг. Актуализировал оценку аналитический центр БизнесДром.

Проведенный анализ показал, что качество клиентского сервиса Страхового Дома ВСК находится на уровне А1. Страховой Дом ВСК работает на рынке страхования с 1992 года. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков по объему собранных премий. По итогам 2020 года показала лучшую динамику роста портфеля ДМС среди крупнейших страховых компаний страны. Показатели компании находятся на высоком уровне, позиции на рынке в краткосрочной перспективе можно оценить, как устойчивые.

На сайте ВСК достаточно подробно отражена информация обо всех продуктах и предоставляемых услугах компании. На страницах страховых программ размещен раздел "часто задаваемые вопросы" и необходимые документы: типовой договор и образец полиса. Многие продукты компании доступны для приобретения онлайн с предварительным расчетом стоимости на калькуляторе, для более сложных — необходимо оставить предварительную заявку.

У компании есть собственное мобильное приложение, которое позволяет приобретать новые полисы или управлять действующими, а также урегулировать страховое событие. В дистанционном сервисе ВСК есть раздел "поддержка", через который клиенты могут получить консультацию по интересующим вопросам.

Финансовый анализ ВСК показал высокую финансовую устойчивость компании: в 2020 году ВСК показала рост активов и капитала. Положительное влияние на "Знак качества" оказал высокий уровень управления рисками и бизнес-процессами.

В ходе проверок в формате "Тайный покупатель" работа консультантов была оценена высоко. Телефонные и личные консультации были отмечены как высококвалифицированные: сотрудники проводили расчет нескольких страховых программ, объясняли особенности, клиентами была получена вся необходимая информация. Тайные покупатели хотели бы видеть сотрудников офиса более приветливыми, тем не менее общее впечатление от консультаций было положительным.