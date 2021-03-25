ПСБ создал образовательный центр для сотрудников предприятий ОПК

25.03.2021 19:32 Читали 22

В ПСБ начал работу новый центр образовательных программ для специалистов по финансам предприятий российской промышленности, ОПК и ГОЗ. Об этом в рамках XVI Всероссийского Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ" рассказал старший вице-президент, директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский. Механизмы подготовки персонала для цифровой трансформации и диверсификации ОПК и мероприятия по снижению барьеров для входа предприятий в систему закупок эксперты обсудили на круглом столе "Предприятия ОПК: Добро пожаловать в гражданские закупки".