К участию в Гимнастраде присоединились команды из Самарского института культуры

23.03.2021 08:29 Читали 16

В Самарской области продолжается подготовка команд к участию в Гимнастраде – общероссийском фестивале гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений. Заявки на участие готовят команды школьников, студентов вузов, спортсменов. В Самаре свои номера начали репетировать студенты института культуры.

Специальный номер готовит хореографический коллектив «Пляски», в нем сочетаются и элементы современного танца, и гимнастики — мостик, колесо, перекат, прыжок. «Готовили мы его усердно, кропотливо. Каждый внёс свой вклад в этот номер. Поначалу это, конечно, всё сложно, но это техника. Это всё нарабатывается: постоянные, ежедневные тренировки, усилия, вклад — эмоциональный, физический», — делится участница коллектива Анастасия Блинова.

Испытать себя решил и коллектив народного танца «Волжские узоры». Художественный руководитель ансамбля Алексей Шишкин уверен, что региональные особенности русского танца в номере их команды обязательно будут заметны: «Коллектив, представляющий регион, должен показывать, прежде всего, свой регион. У нас есть своя специфика — волжская, которая присутствует в этой композиции».

Напомним, Гимнастраду проводит Международная академия спорта Ирины Винер в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Цели проекта — популяризировать здоровый образ жизни, занятия гимнастикой. Еще одна задача – сформировать сборную команду России для участия в международном финале Гимнастрады.

Решение о том, что Гимнастрада будет проводиться в Самарской области, было принято по итогам встречи Губернатора Дмитрия Азарова с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер – Усмановой.

Первый этап заочный – команды готовят видеоролик показательного выступления и направляют его в оргкомитет. Затем участников ждут очные соревнования – это второй этап на уровне региона. Сильнейшие отправятся в Москву на всероссийский финал, который пройдет с 17 по 21 июня.

«Для нас это особая честь — принимать участие в таком значимом мероприятии и выставить целых два коллектива. Я думаю, что у нас в институте культуры хореография на очень высоком уровне. Нам не будет стыдно за наши коллективы, которые с радостью примут участие в региональном этапе, а если повезет — и в федеральном тоже», — отметила и.о. ректора Самарского государственного института культуры Ольга Наумова.

Справка

Участвовать в Гимнастраде могут команды физкультурно-спортивных и образовательных организаций, спортивных секций, клубов по месту жительства, а также корпоративные спортивные команды региона. Возраст участников — от 5 до 28 лет. В команде должно быть не менее 10 человек. Первый этап проводится до 31 марта. Номинаций, по которым команды могут заявиться, три:

«Общая гимнастика» — показательные композиции команд, занимающихся по программам общефизической подготовки и начальной спортивной подготовки;

«Гимнастические виды спорта» — гимнастика художественная, эстетическая и спортивная, акробатика, акробатический рок-н-ролл, прыжки на батуте;

«Танцевальный марафон» — современные танцевальные направления: брейк-данc, хип-хоп и другие, спортивные танцы, народная и классическая хореография, восточные танцы.

С Положением о Гимнастраде можно ознакомиться по ссылке.