ВСК и Европлан предлагают новый продукт "Защита водителя"

23.03.2021 13:24 Читали 13

Страховой Дом ВСК и автолизинговая компания "Европлан" запустили новый комплексный продукт "Защита водителя". Страховка позволяет клиентам "Европлана" обеспечить защитой жизнь водителя и пассажиров, оплатить медицинскую помощь и защитить личное имущество водителя и/или пассажиров.

"Защиту водителя" можно включить в договор лизинга или оплатить одним счетом вместе с полисом каско. Программа доступна в сегменте легкового и грузового транспорта, за исключением автобусов и рисковой цели использования транспорта (такси, каршеринг, пассажироперевозки и др.).

Программой предусмотрено возмещение медпомощи при ДТП для водителя и пассажиров на сумму 1, 5 млн руб. При этом неважно, по чьей вине произошла авария. Возмещение медпомощи распространяется на неограниченное количество страховых случаев в период действия полиса. Также в течение всего срока лизинга страхуется от несчастно случая на сумму до 3 млн руб. жизнь лиц, находящихся в машине в момент ДТП.

Кроме того, в полис входит страхование личного имущества в салоне авто на сумму до 500 тыс. руб. Застраховать можно мобильный телефон, паспорт, ключи от дома, чемодан и его содержимое, сумки, кошельки, электронику и т. д.