ВСК и "ТрансКонтейнер" запустили онлайн-страхование грузов

23.03.2021 12:35 Читали 16

Страховой Дом ВСК и ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в ГК "Дело") запустили онлайн-страхование грузов. Услуга реализована в рамках сервиса дистанционных продаж iSales, который работает с помощью передовых методов API интеграции с информационными системами участников транспортного процесса. Технология позволяет ВСК предоставить клиентам страховую защиту грузоперевозок почти мгновенно.

При оформлении перевозки клиенты могут включать страхование от ВСК в состав заказа, полис будет сформирован и доступен клиенту после начала перевозки. Программа распространяется на все основные риски, дорожно-транспортные происшествия, повреждения и противоправные действия третьих лиц. Услуга предусматривает совокупное страховое покрытие до 1 млрд руб. и быстрое урегулирование убытка.

О наступлении страхового случая можно будет сообщить через любой доступный канал как через Страховой Дом ВСК, так и в ПАО "ТрансКонтейнер". При ущербе на сумму до 1 млн руб. урегулировать страховое событие можно за 3 дня, а за 5-7 дней — если ущерб оценивается более 1 млн руб. Достаточно лишь представить необходимый пакет документов.

"Страховой Дом ВСК обладает богатым опытом страхования грузоперевозок. Сегодня в нашем послужном списке крупнейшие игроки рынка логистики. Мы предлагаем современные онлайн-продукты, которые помогают нашим клиентам страховать грузы за одну минуту. Мы рады старту сотрудничеству с компанией "ТрансКонтейнер". Теперь под надежной защитой ВСК будут железнодорожные контейнерные перевозки, транспортировка контейнеров автотранспортом, морские и речные контейнерные перевозки крупнейшего оператора России", — отметил Антон Смулько, заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК.

"Наш приоритет — повышение качества и доступности услуг, поэтому мы запускаем сервис страхования с максимально привлекательными ценовыми и временными характеристиками и делаем это сразу в онлайн-формате. Новая опция позволит клиентам упросить процедуру оформления перевозки и сократить свои издержки. Следующим шагом развития этого направления станет запуск механизма автоматического урегулирования убытков", — отметил директор по продажам и клиентскому сервису Никита Пушкарев.

iSales — это онлайн-сервис заказа и мониторинга контейнерных перевозок, доступный на сайте и в приложениях на платформах iOS и Android. Сервис позволяет самостоятельно рассчитать стоимость, оформить и оплатить услуги (в том числе при помощи банковской карты), отследить статус исполнения заказа, контролировать местонахождение контейнера в режиме реального времени. На iSales приходится 99% поступающих от клиентов заказов, 97% объемов перевозок и 98% выручки ПАО "ТрансКонтейнер".