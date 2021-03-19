В Самаре назвали районы с самыми разбитыми дорогами

19.03.2021 15:14 Читали 7

Как отметили в гордуме, наиболее сложная ситуация с качеством дорожного полотна наблюдается в Красноглинском, Куйбышевском и Кировском районах Самары.

Однако в парламенте пояснили, что сейчас более половины городских дорог соответствуют нормативам. Такие данные привели на заседании рабочей группы по вопросам контроля за осуществлением органами местного самоуправления полномочий в области дорожной деятельности и транспортной инфраструктуры.

Между тем, в этом году предусмотрены средства на приведение в порядок внутриквартальных территорий, освещение по 23 адресам. Планируется отремонтировать 32 участка трасс протяжённостью более 48,5 км, а также провести комплексный ремонт 7 дорог. В прошлом году собирались отремонтировать всего 46 км дорожного полотна, по факту удалось привести в порядок 53 км.