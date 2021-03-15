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Канал HISTORY и сервис Wink представляют совместный проект для российских зрителей

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Документальный проект телеканала HISTORY "Истории о нас", рассказывающий об истории и культуре России через призму судеб интересных людей, впервые выйдет на платформе цифрового видеосервиса Wink компании "Ростелеком". Пользователи Wink получат эксклюзивный доступ к новому эпизоду, посвященному теории палеоконтакта, а также к полнометражным версиям вышедших ранее фильмов.

Проект "Истории о нас" — первый опыт HISTORY по созданию локального российского контента. Премьера состоялась в 2018 году, а в марте 2020 года вышел второй сезон. Эпизоды представляют разные фрагменты истории: от зарождения наскальной живописи до становления реалистичной компьютерной графики. В центре документальных роликов — россияне, чьи необычные профессии и увлечения связаны с сохранением исторического наследия.

Главными героями премьерного эпизода стали философ и исследователь видеоигр Александр Ветушинский, астроном и популяризатор науки Дмитрий Вибе, а также историк, сторонник теории палеоконтакта Андрей Жуков. Всех их объединяет огромный интерес к происхождению человека и популярной гипотезе, согласно которой нашу планету в прошлом могли посещать разумные внеземные существа. Теория широко обсуждалась в научных кругах и оказала заметное влияние на развитие массовой культуры, в том числе в России. В HISTORY уверены, что формат проекта "Истории о нас" позволяет максимально объективно и непредвзято рассказать об этом явлении, что может заинтересовать зрителей Wink, увлекающихся документальным кино.

"На мой взгляд, в жизни есть только два стоящих элемента — впечатления и знания, которые ты можешь получить. Ну и в итоге — впечатления от знаний. Этот проект для меня оказался, наверное, самым значимым с точки зрения этих двух задач. Люди, с которыми я встречаюсь во время съемок, знания, которые они передают, места, в которых мы бываем, — иногда я сам не верю своей огромной удаче. "Истории о нас" — это, прежде всего, истории о людях самых разных, удивительных и невероятных профессий. Спасибо за это путешествие нашей команде, людям, которые делятся собою с нами и, конечно, телеканалу HISTORY", — отметил ведущий проекта, актер театра и кино Юрий Колокольников.

"Совместный проект HISTORY и Wink позволяет расширить границы телевизионного эфира, который всегда в дефиците. Посмотрев программу в эфире телеканала, зритель может заинтересоваться темой, а ее подробности изучить, уже воспользовавшись видеосервисом. "Истории о нас" — это всегда увлекательная документальная история, снятая специально для российских зрителей, и открывающая множество тайн. Мы рады предложить совместный проект всем зрителям, которые хотят развиваться и познавать новое, путешествовать во времени и пространстве", — сказала директор направления взаимодействия с телеканалами "Ростелекома" Марина Ермолина.

"У Wink очень разнообразная аудитория, которой в перспективе могли бы быть интересны многие наши шоу. Однако еще на этапе обсуждения возможностей для совместной работы у нас не было сомнений, что выходить на эту площадку следует исключительно с "Историями…". Это знаковый проект, с которым мы смогли занять прочные позиции в создании локального документального кино. Мы вдохновлены успехами "Историй о нас" и верим, что этот проект ждет большое будущее. А с кем еще его связать, как не с ведущим игроком на рынке интерактивного телевидения?" — прокомментировала вице-президент HISTORY по маркетингу Джорджина Седдон.

Новый эпизод проекта "Истории о нас", а также полнометражные версии фильмов из первых двух сезонов уже доступны для просмотра в видеосервисе Wink.

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Назад. 15 марта 2021
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