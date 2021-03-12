Специалисты Самарской области могут пройти обучение в рамках Программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ

Программа позволяет повысить уровень компетенций ключевых сотрудников предприятий и организаций в области экономики и управления.
Обучение осуществляется по программам профессиональной переподготовки в вечернее время, по итогам обучения специалистам выдается диплом о профессиональной переподготовке.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
возраст до 50 лет (предпочтительно);
высшее образование;
общий стаж работы не менее 5 лет;
опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет.
С более подробной информацией об участии в программе и предлагаемых направлениях обучения можно ознакомиться на сайте ГКУ Самарской области «Самарский региональный ресурсный центр» http://rrc.samregion.ru, перейдя по ссылке.
Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно, отправив запрос на электронную почту: srrc@samregion.ru.
Контактные телефоны: 8 (846) 263-60-87, 263-44-14.