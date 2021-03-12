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Ремонтные работы по нацпроекту БКАД оценили жители сельских поселений Самарской области и представители общественности

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В среду, 10 марта, общественные эксперты и активные жители близлежащих сельских поселений вместе с представителями подрядной организации проверили состояние отремонтированных по нацпроекту в 2020 году участков автодороги Тольятти-Ташелка в Ставропольском районе Самарской области после зимнего сезона.

Напомним, в 2020 году на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, отремонтировали 11,2 км автомобильной дороги Тольятти-Ташелка. Эксперты Общероссийского народного фронта и местные жители контролировали дорожные работы на всех этапах — от начала до завершения ремонта.

«Дорога находилась в очень плохом состоянии. Как местным жителям, так и транзитному транспорту, который проезжал из Димитровграда, было невозможно ездить. Трасса была нанесена на «карту убитых дорог» Самарской области проекта ОНФ. Когда мы узнали, что дорогу отремонтируют, то приняли активное участие в контроле работ», — рассказал Сергей Лушин, эксперт Общероссийского народного фронта.

Автомобильная дорога Тольятти — Ташелка имеет высокое социальное значение, так как соединяет Тольятти с 6 населенными пунктами, в которых проживает около 8 тыс. граждан.

 «На территории сельского поселения около 40 предприятий малого и крупного бизнеса, два сельхозпредприятия, порядка 12 тысяч дачных массивов, 700 домовладений. В каждом доме не по одной машине. Эта дорога — артерия для сел, находящихся по пути следования. Все жители сельских поселений оценили, как они быстро стали добираться до своих домов. Широко, благополучно, безопасно», — отметила Наталья Арефьева, глава сельского поселения Нижнее Санчелеево.

В 2020 году по контракту подрядная организация выполнила укладку выравнивающего верхнего слоя асфальтобетона на проезжей части с использованием щебеночно-мастичной смеси, изготовленной по Предварительному национальному стандарту.  Кроме того, заменили автобусные павильоны, установили новые дорожные знаки, нанесли разметку с применением термопластичных материалов на всем протяжении участка.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в границах села Нижнее Санчелеево выполнили строительство тротуаров и установили опоры освещения, а в селе Старая Бинарадка обустроили искусственные дорожные неровности и пешеходные переходы.

«Я живу здесь с 2008 года. Ямочный, мелкий ремонт производился почти каждый год. Но такого масштабного ремонта не было. Дорожное полотно расширили, делают качественно, удобно для жителей. Я работаю водителем пожарной части, очень быстро стали доезжать до мест по вызову. В ночное время дорога освещена, стало идеально ездить. И надо сказать, вода не держится на полотне, даже когда идет оттепель, вся вода уходит по обочине. Мне нравится, как и другим жителям», — поделился Владимир Чипурнов, житель села Нижнее Санчелеево.

«Данная дорога, ее реконструкция очень значима для нас. Раньше, чтобы добраться до города, требовалось около часа. Сейчас время в пути сократилось, качество дороги улучшилось. За счет широты, освещения она стала безопаснее. Гораздо комфортнее добираться. Это основной путь до города и самый кратчайший», — добавила Надежда Орлова, заведующая Дома культуры сельского поселения Ташелка.

В 2021 году капитально отремонтируют еще два участка дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Тольятти – Ташелка. Дорожные работы продолжатся на участках км 10+120 – км 14+000 и км 23+000 – км 26+000. Кроме того, в рамках ремонтных работ в нормативное состояние приведут два моста в составе автодороги: мост через суходол на км 10+987, и мост через овраг Волосяной на км 23+415.

В Самарской области нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова. Развитие инфраструктуры в городах и селах, в том числе модернизация дорожной сети – это важный элемент стратегии лидерства нашего региона.

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Назад. 12 марта 2021
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