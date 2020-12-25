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Страховой Дом ВСК получил сразу две престижные премии за инновации

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Страховой Дом ВСК получил сразу две престижные награды в области инноваций.

В десятый раз премия "Время инноваций" назвала флагманы российской экономики, понимающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель. Премия вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.

В этом году ВСК снова стала лауреатом в номинации "Сервисное решение года", повторив успех 2018 года, и получила награду за сервис урегулирования 3.0 по каско, реализованный в мобильном приложении "ВСК страхование".

Теперь мобильное приложение дополнено новыми опциями, которые не только дают возможность официально заявить о страховом событии дистанционно, но и максимально упрощают процедуру урегулирования. За счет полного электронного документооборота процедура оформления страхового события сокращена до нескольких минут, а клиент может получить направление на ремонт и в этот же день поехать на станцию техобслуживания. Таким образом, в ВСК реализован полностью дистанционный процесс урегулирования по каско.

В этом году также состоялась торжественная Церемония награждения Лауреатов Премии Digital Leaders, которая была учреждена как новое направление Премии "Время инноваций". Она впервые выявила лучшие цифровые продукты и проекты, внесшие вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов, вдохновляющие на большие результаты цифровой трансформации всех сфер жизни, работы и отдыха.

Здесь ВСК получила награду в номинации "Сервис года" за сервисно-страховой продукт "Домашний помощник" — программу страхования квартиры с сервисной составляющей. Вместе со страхованием квартиры и непредвиденных расходов в неблагоприятных жизненных ситуациях клиент получает также услуги уборки, мойки окон, мелкого ремонта в квартире, и даже личного помощника по любым вопросам ЖКХ. Программа также включает возможность онлайн-урегулирования при наступлении страхового случая: отправить заявление и все необходимые документы можно за 5 минут без визита в офис.

"С помощью новой методологии разработки продуктов "agile SAFe" наши команды стали быстрее внедрять сложные технологические решения и отвечать, а в чем-то предугадывать ожидания клиентов. Нам важна обратная связь каждого, что и определяет востребованность и признание продуктов. Мы стремимся предоставить клиенту не только компенсацию его затрат, но и решить проблему в моменте: будь то онлайн-консультации врача или помощь на дому. Важно как создать хорошее технологическое решение, так и изменить, перестроить процессы компании, чтобы каждый клиент знал и мог воспользоваться сервисом. Пример дистанционного урегулирования ярко это демонстрирует, уже каждый второй клиент урегулирует страховой случай через онлайн-сервисы ВСК", — отметила Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК.

"Мы благодарим организаторов премии за такую высокую оценку и признание той работы, которую проделал Страховой Дом ВСК в области развития инноваций и внедрения новых сервисных и digital-решений в 2020 году. Сегодня клиент все чаще и охотнее отдает предпочтение онлайн-форматам, активно используя возможности дистанционных сервисов и платформ. Мы понимаем эти тренды и активно работаем по данным напрвелениям", — прокомментировал генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.

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Назад. 25 декабря 2020
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