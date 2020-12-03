Перспективы развития городов Самарской области обсудили на совещании с участием председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова

03.12.2020 14:47 Читали 7

2 декабря 2020 года Самарскую область с рабочим визитом посетила представительная делегация ВЭБ РФ во главе с Председателем Игорем Шуваловым.

Вместе с первым вице-губернатором – председателем Правительства Самарской области Виктором Кудряшовым представители ВЭБ.РФ открыли на знаковом предприятии региона – ПАО «КуйбышевАзот» (Тольятти) новое производство — первый проект ВЭБ.РФ «Фабрика проектного финансирования». Реализация проекта стала итогом сотрудничества Правительства Самарской области и ВЭБ.РФ.

Затем участники делегации посетили Технопарк высоких технологий «Жигулевская долина». В 2019 году технопарк вошел в тройку технопарков-лидеров России с наивысшим уровнем эффективности функционирования (свыше 110%). Он уже второй год подряд подтверждает свой статус. Технопарк, помимо предоставления арендаторам помещений и оборудования, оказывает компаниям-резидентам поддержку на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок, в том числе поддержку в разработке бизнес-планов и финансово-экономических моделей, в продвижении проектов в СМИ и организации участия в конгрессно-выставочных мероприятиях, в оформлении патентов, в привлечении финансирования в проекты и в подготовке заявочной документации на федеральные конкурсы, в организации участия в акселерационных программах.

В 2020 году технопарк «Жигулевская долина» получил статус регионального оператора Фонда «Сколково» и начал оказывать консультационную поддержку инновационным предпринимателям не только в Самарской области, но и в Оренбургской, Ульяновской и Саратовской областях. По состоянию на 1 октября 2020 года статус участника Фонда «Сколково» получен 40 компаниями, в том числе в Самарской области – 24 компаниями (из них 14 компаний являются резидентами технопарка «Жигулевская долина»).

Успешно функционирует представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, которое также организованно на базе технопарка «Жигулевская долина». По итогам третьего квартала в Фонд содействия инновациям от Самарской области было подано 186 заявок, 28 из которых уже были выбраны победителями.

Важно отметить, что после принятия решения федеральным правительством в рамках диверсификации экономики Тольятти именно Игорь Шувалов дал поручение о создании технопарка «Жигулевская долина».

Участники делегации осмотрели экспозиции резидентов «Жигулевской долины»: «Автодата», «Стопковид», «Цифровая экономика», «Территория «Автоград».

Особый интерес вызвал выставочный блок «Автодата» — комплекс инновационных разработок в области повышения безопасности и комфорта жителей городов по принципу «Умный город» и «Смарт-сити». Летом текущего года на территории города Самара была апробирована система обмена данными для платформы «Автодата», которая приблизит реализацию проекта «Умная магистраль». Это пилотный проект, не имеющий аналогов в мире.

Представителям ВЭБ.РФ подробно рассказали и об еще одном проекте будущего — «Территория Техноград», который может стать основой трансформации города Тольятти.

В Автозаводском районе Тольятти сконцентрированы ключевые объекты инновационного развития – технопарк «Жигулевская долина» и Особая экономическая зона, в непосредственной близости от них идет строительство нового моста через Волгу в рамках масштабного инфраструктурного проекта по созданию новой транспортной артерии «Европа – Западный Китай». Все это создаст комфортные условия для создания Технограда, общая площадь которого будет превышать территорию АвтоВАЗа на 30%. Ожидается, что это приведет к значительному притоку инвестиций. Делегация ВЭБ осмотрела также экспозицию «СтопКовид».

Резиденты технопарка «Жигулевская долина» создают дезинфицирующие средства и медицинские препараты для профилактики и предупреждения вирусных заболеваний.

После знакомства с ключевыми резидентами технопарка на площадке «Жигулевской долины» состоялось совещание, темой которого стали перспективы развития городов Самарской области с использованием возможностей национального института развития — ВЭБ.РФ. Открывая совещание, первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов поблагодарил от имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова команду ВЭБ за постоянное внимание к региону и выразил надежду, что сегодняшняя встреча станет отправной точкой для реализации новых успешных совместных проектов.