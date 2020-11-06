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Группа ВСК снова вошла в рейтинг крупнейших компаний России RAEX-600

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Группа ВСК подтвердила свои позиции в RAEX-600 — рейтинге 600 крупнейших компаний России по объему реализации продукции*, подготовленном рейтинговым агентством RAEX. Компания расположилась в нем на 165 месте.

Объем реализации ВСК, по методологии агентства, по итогам 2019 года составил 97,9 млрд рублей, увеличившись на 2,7%.

Совокупная выручка всех участников рейтинга достигла 95,2 трлн рублей. Ее прирост составил 4,9%.

В качестве главного критерия при составлении рейтинга 600 крупнейших компаний России принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в 2019 году. *Для страховых компаний используются данные финансовой отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу — сумма страховых премий по МСФО (за вычетом премий, переданных в перестрахование) и результата от инвестиционной деятельности (доходы за вычетом расходов).

Рейтинг крупнейших компаний России впервые был опубликован по итогам 1996 года. За время своего существования рейтинг завоевал доверие и признание бизнеса как в России, так и за рубежом.

Основная цель проекта выявить лидеров российского бизнеса, проанализировать их роль в экономике страны. Помимо этого в рамках рейтинга определяются компании, лидирующие в различных сферах корпоративного развития: инвестиционной, инновационной, социальной, экологической и др.

Подробнее: https://raex-rr.com/country/RAEX-600/raex-600_rating_of_biggest_companies

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Назад. 06 ноября 2020
Группа ВСК снова вошла в рейтинг крупнейших компаний России RAEX-600
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