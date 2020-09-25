Гоблин представляет правильный перевод шестого сезона сериала "Сопрано" в Wink и Amediateka

25.09.2020 13:07 Читали 7

С 25 сентября только в видеосервисах Wink и Amediateka шестой сезон сериала "Сопрано" доступен в правильном переводе Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Каждую пятницу будут выходить два новых эпизода заключительного сезона в новом переводе.

Ранее специально для Wink и сервиса Amediateka Дмитрий Пучков перевел и озвучил пять сезонов сериала — это 65 эпизодов. Шестой сезон состоит из 21 серии. "Сопрано" рассказывает о "деловой" и повседневной жизни современного крестного отца. Сериал выходил с 1999 по 2007 годы и завоевал преданную армию поклонников, заслужил профессиональное признание, собрав солидную коллекцию наград практически во всех номинациях премий "Эмми", "Золотой глобус" и Гильдии актеров.

"Ростелеком" и известный переводчик англоязычного кино на русский язык Дмитрий Пучков подписали договор о сотрудничестве летом 2019 года. В настоящее время только пользователи Wink могут посмотреть в специальном именном разделе "Тупи4Ок Goblinʼa" целую коллекцию фильмов в его переводе, включая "Джентльменов", "Эволюцию Борна", "Волка с Уолл-Стрит", "Казино", "Зеленую книгу", "Лицо со шрамом" и другие. Зрителям также доступны авторские проекты "Синий фил", "Разведопрос" и другие.