В Самаре неизвестный испортил новый мурал Покраса Лампаса

24.09.2020 15:51 Читали 4

В Самаре неизвестный мужчина испортил мурал Покраса Лампаса, который художник создал в рамках международного проекта Samara Ground 2020 на набережной.