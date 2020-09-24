В Самаре неизвестный испортил новый мурал Покраса Лампаса

"Самара, смотрите что у вас происходит", — недоумевает Покрас Лампас под постом.
На видео неизвестный молодой человек рисует краской из баллончика поверх мурала Покраса. Прохожим удалось запечатлеть нарушителя и отправить видео художнику.
В Самаре неизвестный мужчина испортил мурал Покраса Лампаса, который художник создал в рамках международного проекта Samara Ground 2020 на набережной.
"Самара, смотрите что у вас происходит", — недоумевает Покрас Лампас под постом.
На видео неизвестный молодой человек рисует краской из баллончика поверх мурала Покраса. Прохожим удалось запечатлеть нарушителя и отправить видео художнику.