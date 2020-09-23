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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком. Лицей" представляет новые эксклюзивные образовательные курсы

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Сервис онлайн-образования "Ростелеком. Лицей" к новому учебному году расширил коллекцию эксклюзивного контента от лучших преподавателей страны. Разнообразные курсы могут быть полезны не только школьникам, но и их родителям, например, чтобы подтянуть знание английского языка или повысить гибкость и активность мышления.

Освоить английский язык теперь легко с эксклюзивным авторским курсом "От нуля до Intermediate" для учеников 5–11 классов от Ольги Евлампиевой. Автор уходит от зубрежки и в самой доступной форме объясняет ключевые принципы, с которыми многие правила становятся очевидными. Курс состоит из трех частей — грамматики, фонетики и лексики. Например, многие стесняются говорить по-английски из-за некрасивого акцента. В курсе можно узнать о практических инструментах, которые помогут выработать правильное произношение.

А вот эксклюзивный курс "Сам себе говорун" для учеников начальной школы (1–4 классы) от Любови Каширской нацелен на практическое развитие техники речи и риторики. На занятиях показываются упражнения на постановку верной артикуляции, дикции, разговорного дыхания и голоса. Также ученики научатся паузированию и интонированию в разных типах предложений. Результатом прохождения курса станет убедительная и гармоничная речь, правильные темп и звучание, способствующие выстраиванию общения с другими людьми.

Курс для школьников 1–7 классов "Ментальная арифметика" от "Абакус Центра" также эксклюзивно доступен только в сервисе "Ростелеком. Лицей". Занятия нацелены на развитие интеллекта и математического мышления. Методика повышает концентрацию внимания, ускоряет мыслительные процессы, способствует гибкости и активности мозга, готовит к успешной деятельности в современном мире, где нужно справляться с гигантскими объемами информации.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в "Лицее" по подписке за 199 рублей в месяц. До 30 сентября по акции можно купить абонемент на девять месяцев всего за 890 рублей в "М.Видео" и "Эльдорадо".

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Новости

Назад. 23 сентября 2020
"Ростелеком. Лицей" представляет новые эксклюзивные образовательные курсы

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