22.09.2020 19:34 Читали 8

Видеосервис Wink компании "Ростелеком" представляет услугу "Смотрим вместе", особенно актуальную в текущей ситуации. Любой подписчик Wink может открыть виртуальный кинотеатр и устроить совместный просмотр фильма или сериала компанией до пяти человек. Друзьям услуга предоставляется бесплатно.

"Мы стараемся гибко отвечать на новые обстоятельства и потребности. И в нынешних условиях, когда общение все больше и больше переходит в онлайн, всем хочется новых впечатлений, эмоций и встреч с друзьями. Наша услуга "Смотрим вместе" поможет компании друзей "сходить" в кино, даже оставаясь на расстоянии. Можно устроить настоящий киномарафон, в ходе которого каждый участник предложит посмотреть свой любимый фильм или сериал, параллельно обмениваясь впечатлениями в мессенджере", — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом "Ростелекома" Диана Самошкина.

Заказать фильм или сериал может один человек, а посмотреть его одновременно — до пяти друзей и на разных экранах, включая мобильные устройства. Чтобы открыть виртуальный кинотеатр, достаточно отправить друзьям ссылку на кино из коллекции "Смотрим вместе".

В поддержку услуги стартовала федеральная рекламная кампания, разработанная агентством MullenLowe Moscow, которая охватила телевидение, радио, наружную рекламу и интернет.

"Кампания "Смотрим вместе" — это еще одно воплощение нашей новой платформы "Технологии возможностей". Во время изоляции люди стали организовывать совместные онлайн-просмотры с друзьями, и это настолько вошло в привычку, что многие продолжают это делать даже после снятия ограничительных мер. Увидев такую потребность, мы разработали продукт, который позволяет подписчикам приглашать друзей смотреть кино в хорошем качестве в видеосервисе Wink. И в рамках нашей новой рекламной кампании мы продолжаем рассказывать людям, какие возможности открывают наши технологии, в том числе для совместного просмотра любимого кино с друзьями", — подчеркнула вице-президент по маркетингу "Ростелекома" Инна Походня.

В коллекции для совместного просмотра доступно более 10 тысяч фильмов и эпизодов сериалов, в том числе недавние громкие премьеры. Вместе с друзьями можно посмотреть отечественную и зарубежную классику, современное кино разных жанров, крутые сериалы, в том числе в эксклюзивных переводах Гоблина и Кураж-Бамбея, которые представлены только в Wink.

Услуга "Смотрим вместе" не предусматривает абонентскую плату или другие дополнительные платежи. Нужно только выбрать и оплатить фильм или сериал в одноименном разделе и отправить ссылку на него своим друзьям.

В центре яркой рекламной кампании в поддержку "Смотрим вместе" — харизматичный герой, который приглашает друзей вместе посмотреть кино. Интрига крутится вокруг того, что все они находятся далеко друг от друга и заняты своими делами, но это никак не помешает им посмотреть фильм вместе.