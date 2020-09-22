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Проект Страхового Дома ВСК и Игоря Акинфеева "Пенальти" награжден премией "Лучшие социальные проекты России"

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Совместный федеральный проект Страхового Дома ВСК и легендарного российского голкипера Игоря Акинфеева "Пенальти" стал победителем премии "Лучшие социальные проекты России" в номинации "Поддержка одаренных детей и молодежи".

Проект, направленный на поддержку юношеского спорта среди детей, оставшихся без попечения родителей, стартовал в 2019 году. Главной его задачей является привлечение внимания аудитории к юным талантам, не имеющим возможности для развития.

В рамках проекта каждый, кто приобрел полис ВСК по программам добровольных видов страхования, смог получить страховую защиту на специальных условиях, а часть средств от продажи полисов направляется в благотворительный фонд Игоря Акинфеева "Страна футбола".

Помимо этого, для воспитанников двух центров содействия семейному воспитанию организован ряд мероприятий. Также дети стали гостями киберзоны Страхового Дома ВСК на первой интерактивной выставке электроники "М.Видео Electronics Show 2019". Ребята приняли активное участие в игровых интерактивных состязаниях и получили памятные подарки от ВСК. Оба детских дома находятся под опекой благотворительного Фонда Игоря Акинфеева.

Церемония награждения лауреатов премии состоялась 17 сентября в Завидово Тверской области. Ежегодное мероприятие направлено на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. Социальные проекты выявляют лучшие практики, поддерживают и вовлекают их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в России.

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Новости

Назад. 22 сентября 2020
Проект Страхового Дома ВСК и Игоря Акинфеева "Пенальти" награжден премией "Лучшие социальные проекты России"
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