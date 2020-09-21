Анастасия Павлюченкова с победы стартовала на турнире в Страсбурге

21.09.2020 15:15 Читали 12

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова одержала победу в первом матче на турнире категории International в Страсбурге (Франция), сообщает championat.com. В двух партиях она обыграла представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк — 6:3, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. На счету Павлюченковой две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти. Подач навылет Анастасия не выполнила. Ван Эйтванк один раз выполнила эйс, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк.

Следующей соперницей Павлюченковой станет теннисистка из Швейцарии Хиль Белен Тайхман, которая в параллельной встрече первого тура обыграла Аманду Анисимову из США — 6:2, 6:3.

Действующей чемпионкой соревнований в Страсбурге является украинка Даяна Ястремская.