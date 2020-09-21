С грузового дебаркадера в воду съехал автомобиль

21.09.2020 10:13 Читали 13

19 сентября Поисково-спасательный отряд специального назначения привлекался на водолазные поиски утонувшего вечером 18 сентября автомобиля.

В 09.00 водолазы начали работы по подъему ушедшего под воду а/м "Тойота Ленд Крузер Прадо" в акватории реки Волга у села Рождествено. Глубина в районе поисков составляла десять метров. Водолазы завели под машину стропы. Затем автокран поднял из воды на палубу дебаркадера аварийный автомобиль. Спасательные работы были окончены в 10.45.

Вечером 18 сентября, на грузопассажирской пристани Рождествено, автомобиль пробил ограждение и затонул. По словам очевидцев, в машине находились два человека. На момент происшествия парома у причала не было. Для извлечения водителя и пассажира из затонувшего автомобиля требовалась помощь спасателей. К месту происшествия на спасательном катере прибыла дежурная смена в количестве трех спасателей. Свет автомобильных фар пробивался сквозь толщу воды к поверхности, обозначая местоположение машины. Водитель и пассажир были подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции.