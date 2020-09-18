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Самарские врачи внедряют использование чек-листа по хирургической безопасности пациентов

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17 сентября по предложению Всемирной организации здравоохранения второй год отмечается Всемирный день безопасности пациентов. Он призван привлечь внимание мировой общественности, структур здравоохранения и пациентских сообществ к проблемам безопасности пациентов.

«Понятие безопасности включает в себя создание той комфортной среды, которая обеспечит максимальный уровень защиты пациента на всех этапах его взаимодействия с медицинскими структурами, — отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. —  По статистике около 10% пациентов по всему миру сталкиваются с нежелательными последствиями в процессе диагностики и лечения. Глобальной целью всемирного здравоохранения и руководства здравоохранения нашей страны является существенное снижение этого процента. Этого можно достичь за счет улучшения доступности и качества медицинской помощи, а также за счет внедрения принципов управления качеством и безопасностью медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях всех типов».

Есть несколько ключевых направлений, обеспечивающих безопасность пациентов. Это эпидемиологическая безопасность, которая подразумевает снижение риска инфекционных заболеваний во время пребывания пациента в стационаре или поликлинике. Более 55% нежелательных последствий, связанных с внутрибольничным инфицированием, можно устранить, если медперсонал и сами пациенты будут соблюдать гигиену рук.

Лекарственная безопасность. Речь идёт о маркировке лекарственных препаратов, которая скоро станет повсеместной и позволит проводить мониторинг движения лекарств и учёт нежелательных событий.

Важное направление – и обеспечение хирургической безопасности. По словам главного врача Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И.Пирогова Александра Вавилова, работа над ней особенно важна. Сейчас  самарские врачи внедряют чек-лист хирургической безопасности, это перечень мероприятий с целью снижения нежелательных последствий.

Сегодня в больнице имени Пирогова  хирургический чек-лист внедряют  на каждом этапе клинического пути пациента во всех хирургических отделениях. Он подразумевает преемственный контроль пациента  на всех этапах до поступления в операционную, во время операции, после операции. Это помогает существенно снизить риски, связанные с проведением хирургических вмешательств.

«Внедрение чек-листа для нас – это упорядочение и стандартизация того опыта, который у нас существует, — рассказал  заведующий операционным блоком Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И.Пирогова Андрей Кулябин. — Как известно, задача стандартизации – это снижение процента и количества ошибок, этот чек-лист должен обеспечить безопасность и повысить наш профессиональный уровень».

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Назад. 18 сентября 2020
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