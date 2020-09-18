Началась разработка региональных мероприятий «Десятилетия детства» на период до 2027 года

18.09.2020 11:10 Читали 10

В среду, 16 сентября, состоялось заседание координационного совета по проведению в Самарской области Десятилетия детства, которое провел заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

В социально-экономическом развитии России защита интересов детства и семьи – приоритетное направление. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства. План основных мероприятий в рамках Десятилетия детства до 2020 года, утвержденный в Самарской области, включает 137 мероприятий, ответственны за их реализацию 15 органов исполнительной власти Самарской области, научные, общественные и экспертные организации. Координатором проекта «Десятилетие детства» является министерство образования и науки Самарской области.

На совещании обсудили результаты реализации Плана в первом полугодии 2020 года. «По итогам опубликованного доклада о ходе реализации в 2019 году плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия детства, 11 лучших практик Самарской области были отмечены Министерством просвещения, федеральным координатором проекта. Это, безусловно, хороший результат», — отметил Александр Фетисов.

Оценена работа региона, направленная на создание инфраструктуры для выявления и поддержки одаренных детей. Внедрена новая модель работы Регионального центра для одаренных детей «Вега» по принципу сочинского «Сириуса». В настоящее время в «Веге» реализуются профильные образовательные смены по направлениям «Наука», «Спорт» и «Искусство».

Также Самарская область в числе 8 субъектов Российской Федерации, где идет апробация методики создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций. Это мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

Отмечены результаты нашего региона в развитии системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, осуществляемой в рамках государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области». Положительно оценена работа региона по оснащению детских школ искусств современным оборудованием, в том числе оборудованием с учетом особых потребностей детей-инвалидов в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», а также проведение на территории городов Самара, Чапаевск и Сызрань Х Благотворительного фестиваля «Росток надежды» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Организация на территории региона большого количества оздоровительных мероприятий для детей, нацеленных на развитие детского и молодежного туризма, формирование у детей навыков здорового образа жизни, приобщение детей к историко-культурному наследию, природным ценностям Самарской области также отмечены на федеральном уровне.

Работа по данным направлениям продолжается.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян доложил о работе по обеспечению доступности дошкольного образования: «До конца 2020 года будут введены в эксплуатацию 13 детских садов. Создаются дополнительные места в 48 действующих детских садах – 1459 в Самаре и 72 в Кинеле. Решение проблемы с доступностью дошкольного образования осуществляется также за счет ясельных мест в негосударственных дошкольных учреждениях. В этом году впервые для Самарской области субсидии на открытие 658 мест получают частные детские сады».

В рамках обеспечения доступности школьного образования ведется строительство новой школы на 600 мест на Пятой просеке в Самаре (1 пусковой корпус); школы в микрорайоне «Новая Самара» на 1200 ученических мест, а также проводится реконструкция школы в с. Приволжье м.р. Приволжский на 380 ученических мест.

В 2020 году в Центр для одаренных детей «Вега» закуплено оборудование мирового стандарта на федеральные средства — Самарская область вошла в число 11 регионов страны, которые на конкурсной основе получили субсидию. С 1 сентября в «Веге» начали работать три новые научно-исследовательские лаборатории: медико-биологическая, химическая и физическая. В дополнение к ранее открытым «Точкам роста» приступили к работе еще 42 центра гуманитарного и цифрового образования.

В рамках «Десятилетия детства» обеспечивается доступность образовательных услуг для детей-инвалидов, в том числе с тяжелыми и множественными нарушениями развития. В 11 учреждениях на средства областного бюджета проведены капитальные ремонты, закуплено оборудование для сенсорных комнат, кабинетов психологов и логопедов, приобретены пороговые пандусы и поручни, мобильные подъёмные устройства.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Образование» обновлена материально-техническая база двух коррекционных школ-интернатов.

В 2020 году в соответствии с поручением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова реализуется курс «Цифровая гигиена», направленный на обеспечение условий для повышения защищенности детей от информационных рисков и угроз. Все учреждения принимают участие во всероссийских проектах «Урок Цифры» и «Школа безопасности «Стоп Угроза». Благодаря нацпроекту «Образование» 101 школа оснащена оборудованием для создания современной цифровой образовательной среды.

Дальнейшая реализация мероприятий Плана «Десятилетия Детства» предполагает оптимизацию механизмов взаимодействия и сотрудничества органов государственной власти и общественности, в том числе родительской.

Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в ходе Августовской педагогической конференции было дано поручение о возобновлении деятельности областного родительского собрания, одной из задач которого будет организация всестороннего контроля за предоставлением бесплатного питания в школах. Министерством образования и науки Самарской области уже организована работа в рамках данного поручения, областное родительское собрание начнёт свою работу в конце сентября 2020 года.

По линии министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области также реализуются мероприятия проекта. В области производится выплата более 30 видов пособий семьям с детьми. Такую соцподдержку получают более 84 тысяч семей. По инициативе Главы региона в области проводится акция «Подарок новорожденному»: подарок стоимостью 10 тыс. рублей получает каждая женщина, родившая первенца, на 11 сентября таких подарков выдано 6914. За первое полугодие 2020 года заключены 1102 соцконтракта, из которых 93% получателя — это семьи с несовершеннолетними детьми. Внедрено новое направление этого вида соцподдержки – за счет средств соцконтракта можно пройти переподготовку дистанционно, оборудовать рабочее место на дому. Выплату на ребенка от 3 до 7 лет, введенную по инициативе Президента Владимира Путина, в Самарской области получают более 58 тысяч семей. В комплексных центрах соцобслуживания помогают беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В течение первого полугодия этого года помощь была оказана 387 женщинам. Продолжается работа по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных

Александр Фетисов поручил региональному министерству образования и науки внести корректировки в региональный План мероприятий проекта в связи с эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции. Он сообщил, что уже формируется федеральный проект Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года. По поручению заместителя председателя Правительства с учетом опыта и анализа проблем в области будет разработан аналогичный региональный план на следующий период.